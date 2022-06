Csúcsot döntött a ferihegyi repülőtér, egymilliónál is több utas volt májusban

Több mint 1 millió utast szolgáltak ki májusban a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, amivel megdőlt a járvány utáni csúcs – tájékoztatta az MTI-t a Budapest Airport.

A tájékoztatás szerint a havi utasforgalom 1130 százalékos, az idei első 5 hónapban kezelt 84 ezer tonnányi légi áru pedig 17 százalékos emelkedést jelent 2021 azonos időszakához képest.

Mint írják, a májusi teherforgalom a 15 millió tonnát is meghaladta A repülőtéren megforduló utasok közül a legtöbben Londont, Párizst, Tel-Avivot, Amszterdamot és Frankfurtot választottak úti cél volt, de Barcelona és München is népszerű volt.

Több új járat is indult, ettől a hónaptól már Budapestről is el lehet repülni Törökország harmadik legnagyobb városába, Izmirbe, de a jövőben New York is közvetlenül elérhető a magyar főváros légi kikötőjéből.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről jelenleg 114 város 125 repülőterére lehet utazni, összesen 34 légitársaság kínálatában – zárta közleményét a Budapest Airport.