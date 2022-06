Várhatóan árat emel a Wizz Air is az extraprofitadó miatt

A kormány által 2022. július 1-jével bevezetett, a légitársaságokat is sújtó extraprofitadó miatt a Wizz Air is árat emel.

A kormány által 2022. július 1-jével bevezetett, a légitársaságokat is sújtó extraprofitadó kapcsán a Wizz Air úgy döntött, hogy a korábban megvásárolt jegyek esetében a légitársaság nem hárítja át utasaira a jogszabályban meghatározott összeget – közölte a cég a 24.hu megkeresésére.

A cég a mostani közleményében kiemelte, hogy

az extraprofitadó és az üzemanyagárak növekedése miatt a jövőben a viteldíjak várhatóan emelkedni fognak.

A repülőjegyárak azonban dinamikusan változnak, és mint mindig, ezután is elsősorban a kereslet és a kínálat határozza meg azok alakulását, tették hozzá a közleményben.

„Továbbra is úgy véljük, az utasonként számított adó bevezetése nemcsak magasabb viteldíjat jelenthet, de a légitársaságokra rótt extra gazdasági teher tovább lassítja a régóta várt gazdasági fellendülést is, nem csupán a Wizz Air, hanem a gazdaság egésze számára. A légi közlekedési ágazat, amelynek a Wizz Air is része, jelentős veszteségeket szenvedett a Covid–19-világjárvány során, és bevétele, illetve nyeresége várhatóan még hosszú ideig nem éri el a vírus kitörése előtti szintet” – közölték az internetes portállal.

A Ryanair már áthárította

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a kormány elfogadhatatlannak tartja és a leghatározottabban elutasítja, hogy a Ryanair a légitársaságokra kivetett extraprofit-különadót áthárítja az utazókra – ezt Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter jelentette ki az Index megkeresésére.

A Wizz Airrel kapcsolatosan a kormány még külön nem reagált, de a Ryanair miatt már a fogyasztóvédelemhez fordultak. Budapest Főváros Kormányhivatala az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében azt írta, hogy „a kormány elfogadhatatlannak tartja a Ryanair légitársaság azon döntését, amellyel a jegyüket már megvásárló és kifizető utasokra próbál újabb terhet róni. Ezért a kormányhivatal azonnali fogyasztóvédelmi vizsgálatot rendelt el az ügyben.”

(Borítókép: Dominika Zarzycka / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)