Hiányszakmák gondjain segíthet a debreceni nyomdaipari modell

A Nyomda- és Papíripari Szövetség (FEDPRINT) szerint az ágazat utánpótlás-problémáit enyhítheti a szövetség által életre hívott, kísérleti fázisban járó, oktatási projekt is, amely akár más hiányszakmák munkaerőgondjait is orvosolhatná.

Orgován Katalint, a FEDPRINT elnöke elmondta, a debrecenihez hasonló, korszerűen felszerelt tanműhelyeknek kulcsszerepük van abban, hogy a tanulók naprakész tudással lépjenek be a nyomdász szakma világába, amely ma már egy döntően a digitalizáción alapuló, kreativitást is igénylő pálya.

Eltűnt a dolgozók egyharmada

A szövetség, amelynek tagjai a komplett szakma dolgozóinak mintegy 80 százalékát foglalkoztatják, idén átfogó kutatást végzett a nyomdaipar helyzetéről, amelyből kiderült: a cégek még a szintén aggályos papírhiánynál is jobban tartanak a munkaerő jövőbeni rendelkezésre állásától. A felmérés válaszadóinak mintegy 90 százaléka szerint nem biztosított a munkaerő-utánpótlás, pedig a jelenleg nagyjából 10 ezer főt foglalkoztató szektor akár több ezer munkavállalót is fel tudna szívni azonnal.

Az Európai Unió nyomdaiparából 2000 után szűk két évtized alatt 290 ezer fő – a teljes foglalkoztatotti állomány bő harmada – tűnt el,

holott a szektor kibocsátási volumene, elsősorban a csomagolóanyagoknak köszönhetően, növekvő tendenciát mutat.

Az ágazat utánpótlás-problémáinak enyhítésére a FEDPRINT kidolgozott egy alternatív megoldást, amely akár más hiányszakmák munkaerőgondjait is orvosolhatná. A projekt keretében a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Mechatronikai Technikuma – amelynek sok esetben gondot okozott az elegendő számú gyakorlati helyszín biztosítása – diákjai a 11. évfolyamtól nyomdákhoz is mehetnek szakmai gyakorlatra, és nyomdász alapismereteket is tanulhatnak a FEDPRINT által kidolgozott fakultatív tananyag révén. A végzettségük továbbra is mechatronikai lesz, de a megszerzett elméleti tudás és a nyomdákban eltöltött gyakorlati idő alapot biztosít arra, hogy rövid idő alatt nyomdász szakképesítést is szerezzenek.

Az első tapasztalatok alapján minden esély megvan rá, hogy a modellt rövidesen országosan is kiterjesszék – írja az MTI.