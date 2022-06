Bajban a benzinkutasok és fuvarozók, megszüntetnék az árstopot

Nemcsak a benzinkutakon, hanem a fuvarozás területén is gondot okoz az üzemanyagárstop. Míg a kettős árazás miatt rosszul járnak a kis kutasok, addig a fuvarozásban a munkaerőhiány jelenti a problémát. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke és a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének ügyvezető főtitkára szerint is meg kellene szüntetni az árstopot.

Nem fenntartható a kettős árazás a benzinkutakon, amellyel legfőképpen a kis kutak járnak rosszul, ugyanis ők fizetik meg az árstop költségét – mondta Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke az ATV Start műsorában. Úgy véli, ha a jogszabálynak megfelelően akarnak eljárni, akkor érdemben ellenőrizni kell a tankolók jogosultságát a hatósági áras üzemanyagra, ezt azonban egy benzinkút nem tudja elvégezni. Elmondása szerint

van, ahol az olcsóbb, 480 forintos üzemanyagárat ütik fel a kasszások, hogy elkerüljék a konfrontálódást a tankolókkal.

Az üzemanyagárstop azonban nemcsak a benzinkutakon, hanem a fuvarozás területén is problémákat okoz. Dittel Gábor, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartesületének ügyvezető főtitkára szerint a közúti fuvarozásban valamivel egyszerűbb a helyzet, mivel áthárítják a költségeket és már egy napi árazás van. A főtitkár azt is elmondta, hogy már személyi költségindexet is kialakítottak, ez pedig az üzemanyagindexszel együtt már körülbelül 38 százalékos változást eredményezett.

Az ATV műsorában Dittel Gábor elmondta: a fuvarozóknál inkább a munkaerőhiány és a különjárati személyszállításból való lemorzsolódás okoz nagyobb problémát, amelybe aztán az üzemanyagkérdés is begyűrűzött. A főtitkár szerint hiába kezdődtek volna meg az iskolai kirándulások, sokan inkább egy napra mennek, miután megtudták, mennyibe kerül a fuvardíj.

A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint vissza kellene térni a régi piaci és működési feltételek irányába. Úgy véli, minden külső forrást be kell vonni a magyar piaci ellátásba, vagyis az a 30 százalék, amely kiesett valamilyen külföldi desztinációkból, kikötőkből, azokat piaci áron vissza kell hozni.

A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének ügyvezető főtitkára viszont úgy látja, nemcsak üzemanyagról kell beszélni, hanem a munkaerőhiányról is, mivel, ha nincs gépjárművezető, akkor a fuvardíjak sem fognak csökkenni. Elmondása szerint Magyarországon már közel 100 filippínó sofőr van, és indiaiak is jönnek, akik elvégzik a munkát. Ők azonban a fogyasztásban nem veszik ki a részüket, hanem hazaküldik a fizetésük 90 százalékát, ezért úgy véli, a kormánynak döntenie kell, hogy mit akar.

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)