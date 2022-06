A szentségtörést is felvállalja a Ferrari, hogy több bevételhez jusson

A sportautóiról ismert Ferrari most kettős blaszfémiára készül: egy elektromos SUV-szerű autót dob piacra. A cég jelentős bevételnövekedésre számít a lépéstől.

A Ferrari közölte, hogy ősszel egy új, nagyobb, magasabb, SUV-jellegű sportkocsihoz hasonló modellt mutat be, és megerősítette, hogy 2025-re tervezi első teljesen elektromos autójának piacra dobását – írja a WSJ.

A szeptemberben dobhatják piacra a SUV-stílusú járművet. A Ferrari már négy hibrid elektromos modellt forgalmaz, de elektromos SUV-ot még nem.

Néhány Ferrari-rajongó és elemző megkérdőjelezte, hogy a vállalat, amely 75 éve erős és zajos hagyományos motorokra építette márkáját, képes lesz-e átállni az elektromos motorok csendes világára. Az olyan elektromos járművekkel foglalkozó startupoknak, mint a Rivian, a Lucid, a Fisker, a Canoo és a Lordstown alkalmazkodniuk kell a járműgyártás realitásaihoz egy nehéz gazdasági helyzetben. Eközben a Ferrari kis szériás gyártósoraival akár könnyebben át is állhat az e-autós piacra.

Tavaly az eladott Ferrarik nyolcvan százalékát belsőégésű motorral szerelték, a többi hibrid volt a cég szerint. A vállalat várakozásai szerint 2026-ra negyven százalék hagyományos motorral, 55 százalék hibrid és öt százalék elektromos hajtással fog működni az eladott autók között. Az előrejelzések szerint 2030-ra negyven százalékra emelkedik a részarány a már teljesen elektromos kocsik javára.

A Ferrari egyébként érzi, hogy istenkáromlást követhet el egyes rajongók szerint, ezért a cég vezetői kérték, hogy a szeptemberben érkező új, nagyobb járművet ne nevezzék SUV-nak. Az új modell a kínálatban a Purosangue nevet kapja, ami olaszul telivért jelent.

A Ferrarinak szüksége is lesz egy új sikertermékre: a cég ugyan tavaly több mint 11 000 autót adott el, ami rekordot jelent nyolc év folyamatos növekedést követően, amelyet csak a Covid–19-járvány közepette 2020-ban bekövetkezett kisebb visszaesés tört meg. De mostanra a Ferrari korlátozta a gyártást, hogy megvédje árképzési erejét, és a vásárlóknak gyakran hat hónapot vagy annál is többet kell várniuk, mielőtt megvásárolhatják az olasz cég egyik autóját. Legolcsóbb modelljeik 250 000 eurónál, azaz körülbelül 260 000 dollárnak megfelelő összegnél kezdődnek, a limitált szériás modellek ára általában megközelíti az egymillió dollárt – és néha ennek többszörösét is meghaladja.

A Ferrari előrejelzése szerint a bevétel évente átlagosan kilenc százalékkal fog növekedni, 2026-ra eléri a 6,7 milliárd eurót. A vállalat 27 százalék és 30 százalék közötti működési nyereségarányt céloz meg, szemben a tavalyi, rekordnak számító 25 százalékkal.

