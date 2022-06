Sorra kapcsolja le a földgázszállításokat a Gazprom, de mi a helyzet Magyarországgal?

Sorról sorra korlátozza a Gazprom a földgázexportot az EU tagállamai felé: pénteken a francia rendszerüzemeltető GRTgaz jelentette be, hogy szerda óta nem kapott orosz gázszállítmányokat, de Németország is visszaesésről számolt be – ahogy arról a Napi.hu közölt részleteket.

Az olasz Eni energetikai vállalat pénteken közölte, hogy az orosz Gazprom energiaipari óriásvállalat 50 százalékkal csökkentette az Olaszországba irányuló gázszállításait. A héten korábban már tekertek kettőt a csapon: szerdán 15 százalékkal, csütörtökön pedig 35 százalékkal esett vissza az export. Mario Draghi olasz miniszterelnök, aki német és francia vezetőkkel együtt Kijevben tartózkodott, elutasította a Gazprom technikai okokra hivatkozó kifogását – írta meg a Deutsche Welle.

A Gazprom a héten több mint 60 százalékkal csökkentette a Németországba irányuló szállításokat is. Az orosz állami irányítás alatt álló vállalat közölte, hogy az Északi Áramlat-1 tenger alatti gázvezetéken keresztül történő szállításcsökkentés a német Siemens vállalat által végzett javítási munkálatok késedelme miatt következett be. A német kormány szerint viszont ez egyszerűen nem igaz.

„Mind Németország, mind mi, és mások is úgy gondolják, hogy ezek hazugságok. A valóságban politikai célokra használják a gázt, ahogyan a gabonát is politikai célokra használják” – mondta Draghi az Olaf Scholz német kancellárral és Emmanuel Macron francia elnökkel közösen tartott kijevi sajtótájékoztatón.

A szomszédban is vannak problémák

A gázellátás a régióban is problémássá vált: Szlovákiában egyik napról a másikra felé esett az orosz gáz importja, a Gazprom előbb 30 százalékos csökkentésről tájékoztatta a vevőt, majd egyszer csak ennél többel vette vissza szállításait – írta meg szintén a Napi.hu.

Ez rá is cáfol a Gazprom érvelésére, hogy az Északi Áramlat-1. karbantartása miatt van szükség a korlátozásokra:

A szlovákiai Nagykaposra (Veľké Kapušany) Ukrajnából érkezik a földgáz egy teljesen másik vezetéken keresztül.

A szlovákiai lekapcsolás magyar szemmel is aggasztó kérdés, mert mind a két ország a nyugat-ukrajnai vezetékeken kap földgázt. Ráadásul a Balassagyarmatnál lévő interkonnektoron keresztül a két ország hálózata össze is van kapcsolva.

A magyar ellátási helyzet kapcsán megkerestük az FGSZ Földgázszállító Zrt.-t, Magyarország egyetlen földgázszállítási rendszerüzemeltetőjét, hogy itthon tapasztalható-e csökkenés a tranzitmennyiségben:

„Az elmúlt napokban a június első két hetére jellemző mennyiséghez hasonló volumenű földgáz érkezett Magyarországra az FGSZ határkeresztező vezetékein keresztül. A szállításokban nem tapasztaltunk számottevő változást, több határponton is folyamatos a beszállítás Magyarországra” – közölte a társaság.

Sőt, itthon különleges a helyzet az EU többi országához képest, mint azt az FGSZ ismertette,

a rendkívüli piaci körülmények dacára, az előző év azonos időszakához képest még valamelyest növekedett is a rendszerünkön forgalmazott földgáz mennyisége.

Fontos megjegyezni, hogy Magyarország nem csak Ukrajna felől kap orosz gázszállítmányokat, hanem dél felől Szerbiából fut be a Török Áramlat balkáni leágazásán keresztül egy másik vezeték, ahonnan a Gazprom szállítmányai érkezhetnek. Itt most az FGSZ adatai szerint megfelelő kapacitáson érkezik a földgáz.

(Borítókép: Nagynyomású földgázszállító csővezeték a Kiskundorozsma Nemzetközi Mérőállomáson 2021. szeptember 30-án. Fotó: Rosta Tibor / MTI)