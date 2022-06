Ha nincs gázszállítás az Északi Áramlaton, télre megfagyhat Európa

Egyre több nemzetközi elemző szerint Európában az a veszély fenyeget, hogy a téli csúcskereslet idején elfogynak a földgázkészletek, ha Oroszországból az Északi Áramlaton keresztül – ami egy létfontosságú vezeték – teljesen leállnak a szállítások. A legrosszabb forgatókönyv szerint ha a Németországig nyúló vezetéken egy molekula sem érkezik, akkor Európa nem éri el az Európai Unió által megszabott tárolási szintet a fűtési szezon novemberi kezdetéig.

Ha nem kerül sor a hetedik szankcióra, azaz az orosz gázt nem sújtják büntetőintézkedéssel, akkor is elkerülhetetlennek tűnik, hogy egy bizonyos fokú felhasználói korlátozást kelljen bevezetni – emlékeztetett erre Massimo Di Odoardo, a WoodMac gáz- és LNG-kutatásért felelős alelnöke.

Az orosz állami gázvállalat, a Gazprom az elmúlt napokban csökkentette az olasz, német, francia és osztrák fogyasztói ellátást, ezzel újra teljesen felkavarta az energiapiacokat. Az Északi Áramlaton történő gázszállítással kapcsolatosan a héten kialakult probléma oka mindkét érintett fél szerint más: az oroszok azt mondják, hogy a Siemens által gyártott turbinák javításával kapcsolatos problémák miatt voltak kénytelenek csökkenteni a Balti-tengeren átvezető Északi Áramlat gázvezeték kapacitását. Németország szerint viszont a csökkentés „politikai indíttatású”, és ezzel az oroszoknak csak egy céljuk van, hogy az európai piacokat elbizonytalanítsák.

Ha tartósan alacsony lesz az orosz szállítás, akkor az érdemben akadályozza a nyári tárolók feltöltési időszakát. Pont akkor, amikor a készletek kezdtek volna helyreállni, és úgy nézett ki, hogy az Európai Unió november 1-jéig eléri az általa kitűzött célt, és legalább 80 százalékos töltöttségi szinttel fogja várni a telet.

Nemzetközi elemzők számításai szerint ha az Északi Áramlaton történő szállítás teljesen leáll, akkor az európai tárolók szintje november 1-jén mindössze 59 százalékon fog állni. Ha a vezetéken továbbra is csak a kapacitás 40 százaléka érkezne, akkor a tárolási szint addigra a 67 százalékot fogja elérni. Így a készletek kimerülésének kockázata csak a tél végén jelentkezne. Ha a vezeték visszatér a normál működéshez, akkor viszont lehetséges, hogy a tárolóhelyek november 1-jéig akár 80 százalékra is feltöltődnek.

A lapunk által megkérdezett elemző kicsit árnyalta ezt a kérdést, és felhívta a figyelmet arra, hogy Oroszország a háború alatt is teljesítette a hosszú távú szerződéseit:

A hosszú távú szerződéseit Oroszország feltehetően be fogja tartani. Lehet, hogy most van technikai probléma, de a szerződésekben mennyiségek is meg vannak határozva, és ezeket le kell szállítaniuk