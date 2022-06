Senki sem érti: Hogy lehet drágább a pizza, mint a lángos?

„Határozottan olyan vendégek érkeznek most, akik a Balaton szerelmesei, és nem olyanok, akik jobb híján választják a régiót, mint az előző két évben, amikor nem nagyon lehetett külföldre menni. A pandémia alatt felpörgött belföldi turizmusból hosszú távon is profitálhat a Balaton, mert új vendégkört is nyert azok révén, akik most ismerték és szerették meg a helyi gasztronómiai és programkínálatot, a környék látnivalóit és szolgáltatásait” – nyilatkozta Csapody Balázs, a Pannon Gasztronómiai Akadémia elnöke a Világgazdaságnak, aki szerint

átlagosan 15 százalékkal lettek magasabbak az árak a Balatonnál.

Bár ez jelentős áremelkedésnek tűnhet, de a környékbeli országokban egyes helyeken ennek a duplája is lehet a drágulás. Több étterem is rövidítette a nyitvatartási idejét, így lényegesen kevesebb személy kell a vendéglátóegységek üzemeltetéséhez. Ezeken túl számos helyen az étlap racionalizálásával, szűkebb, szezonális választékkal pedig az alapanyagköltségeiket csökkentették – áll a Haszon.hu cikkében.

Lángos vagy pizza – egyáltalán nem mindegy

Csapody Balázs szerint az elhíresült 1200-1500 forintos lángosárak kirívó esetek, és az „általánosítás pedig rossz fényt vet a helyi vendéglátósokra”. Azt viszont kifejezetten nem érti, hogy már csak az alapanyagköltségek miatt is, hogy lehet drágább egy pizza, mint egy lángos. Az előállítási költségekben érdemi különbség van:

„A szezonális helyeken újra nagyon nagy gond a munkaerőhiány, ráadásul zömében eltűntek a profi szakemberek, akik az idén már el tudtak helyezkedni az egész évben nyitva tartó helyeken újra jó fizetésért. A diákmunkások csak részmegoldást jelentenek, de egyre inkább felértékelődnek ebben a helyzetben” – nyilatkozta a Pannon Gasztronómiai Akadémia elnöke.

