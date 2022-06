Újabb beruházásokat indít a Magyar Posta

A teljesen automatizált, 38 ezer négyzetméteres csomagfeldolgozót szinte azonnal elkezdik építeni Maglódon, és a tervek szerint 2023 októberében fejezik be. Az új postai csomagautomatákat a közlemény szerint ugyancsak rövid időn belül, még a nyáron elkezdik telepíteni, és őszig be is üzemelik. Többségük a fővárosba és Pest megyébe, valamint a vidéki nagyvárosokba kerül, olyan helyekre, ahol könnyen elérhetőek lesznek.

A piaci pozíciók miatt jelentős fejlesztés

A fejlesztéseket az ügyfelek színvonalasabb ellátásával, illetve a versenyképesség erősítésével indokolták.

A logisztikai infrastruktúra 2019-ben kezdődött átalakítása világszínvonalú szolgáltatásokat eredményezhet

a közlemény szerint. Schamschula György, a társaság vezérigazgatója hozzátette, hogy több mint 100 ezer négyzetméter logisztikai terület már megépült, és még legalább ennyi fog. Schamschula György a korszerű logisztikai hálózatot a hatékony, gyors, a piaci igényeket lefedő, minőségi csomagszolgáltatás alapjának nevezte – áll az MTI közleményében.