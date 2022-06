A győri Audi elnöke szerint aki most nem lép, az lemarad

Az Audi Hungária, Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel közösen jelentette be Alfons Dintner igazgatósági elnök, hogy az Audi belevág a MEB Eco. beruházásba, mely révén egy új üzemben fogják gyártani a Volkswagen-konszern legújabb elektromos motorjait. A fejlesztéssel további 500 új munkahely jön majd létre, amikor 2025-ben megindul a termelés Győrben a tervek szerint. A beruházás részeként kialakítanak egy új gyártóterületet is. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a kormány által 8,5 milliárd forinttal támogatott fejlesztés tovább erősíti a magyar pozíciókat az elektromosautó-iparban. Szijjártó Péter beszédében azt is elmondta, hogy a magyar gazdaság gerincoszlopát mára egyértelműen

az autóipar jelenti, amely az elmúlt tizenkét év alatt rendkívüli fejlődésen ment keresztül.

Ennek a szektornak Magyarországon a termelési értéke 2010-ben 3600 milliárd forint volt, míg 2021-ben ez már 9400 milliárd forint lett – ezt külön hangsúlyozta Szijjártó Péter, aki szerint a „lendület nem kopott meg a globális és kontinentális kihívások ellenére sem”, hiszen az idei év első négy hónapjában elérte a rekordnak számító 3500 milliárd forintot, a tavalyi rekordot követően. Az autóipari ágazat ma 158 ezer magyar embernek ad munkát. Magyarország autóipari szektora 90 százalékos kiviteli hányaddal dolgozik, a világ huszadik legnagyobb járműipari exportőre.

A külügyminiszter által bemutatott fejlődésből az Audi is kivette a részét, és Győrben létrehozta a világ legnagyobb autóipari motorgyárát, ahol több mint tizenkétezer munkavállaló dolgozik. Továbbá Magyarországon a cég tavaly 171 ezer autót gyártásában volt mellék- vagy főszereplő, és ezeket a világ 122 országában értékesítette. A miniszter rámutatott, hogy az Audi az egyik legfontosabb partner a kormány azon célkitűzésének elérésében, hogy segítsen az autóipar forradalmi átállásában, az elektromos motorok szériagyártásában.

Elektromos átállás

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk az Európai Unió terve szerint a környezetszennyező belső égésű motorokat 2035-ig betiltják, tehát ezt követően már csak olyan járművet lehet értékesíteni, amely nem szennyezi a környezetet. Brüsszel ezzel is felgyorsítja az elektromos járművekre való átállást, ami rendkívül fontos a 2050-es klímasemlegességi célok érdekében. Ez óriási kihívások elé állítja az autóipart Közép-Európában, így Magyarországon is.

Ahhoz, hogy a magyar termelésnek a gerincoszlopa továbbra is az autóipar legyen muszáj ilyen beruházásokat indítani. Ezzel kapcsolatosan Alfons Dintner, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke úgy fogalmazott lapunk, hogy ebben a kérdésben „az a nagy művészet, hogy ezt az átalakítást úgy oldjuk meg, hogy a belsőégésű motorok világából zökkenőmentes legyen az átállás”. Kiemelte, hogy már jó néhány éve dolgoznak ezen: „Már valójában egészen odáig eljutottunk, hogy elmondhatjuk, hogy ezt az arányt úgy tudjuk mozgatni, ahogy azt a megrendelő szeretné. Tehát az Audi Hungaria rendkívül rugalmas, és nagyon gyorsan tud reagálni a megváltozott igényekre. Továbbá alapvetően bármilyen követelményt tudunk teljesíteni”. Az Audi Hungaria elnöke szerint ehhez egyszerre kellett a szoros kapcsolatrendszert a kormánnyal, és a beruházási összeg, amit az Audi Magyarországra hozott.

Jelenleg 12 ezer munkahely van csak nálunk. Természetesen az is nagyszerű, hogy megvan a közvetlen kapcsolat a magyar kormány felé. Kifejezetten Szijjártó Péterrel és munkatársaival szoros a kapcsolat, akik mindig meghallgatnak minket. Az Audi Hungária és a magyar kormány céljai nagyon jól egybe vágnak

– nyilatkozta az Indexnek Alfons Dintner.

A külügyminisztériumban tartott bejelentés értelmében most kisebb elektromotorok gyártását fogják megindítani, nagy darabszámban gyártott autókhoz. Az Audi Hungaria elnöke kiemelte, hogy gyakorlatilag bármilyen típusú motort tudnak most kínálni a Volkswagen-konszern számára. „Nem csupán gyártjuk, hanem az elektromotoros gyártási kapacitást és a hozzá kapcsolódó szaktudást is tudjuk folyamatosan fejleszteni. Eddig mindig is az Audi Hungaria stratégiája volt, hogy a kompetenciát hozzáértést és szaktudást is építsünk” – nyilatkozta Alfons Dintner.

Az Audi Hungaria konzekvensen átállítja termékportfólióját elektromos autókra, és 2026-tól érkező új Audi-modellek már mind elektromos hajtásúak lesznek. 2033-tól folyamatosan kivezetik a belső égésű motorokat, de ezek pontos időpontja még nincs véglegesítve. A jövőben Győrben készülnek az elektromos hajtások a Volkswagen konszern tisztán elektromos modelljei.

(Borítókép: Alfons Dintner. Fotó: Szollár Zsófi / Index)