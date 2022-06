Miután az oroszok napok óta azzal fenyegetik Európa legnagyobb gazdaságait, hogy az orosz–ukrán háború miatt meghozott hatodik, kőolajembargós szankciós csomagra válaszul, karbantartásra hivatkozva egyre kevesebb földgázt küldenek az érintett országokba, Ausztria kormánya arról döntött vasárnapi válságtanácskozása során, hogy tényleg leállnak az ország energiaellátását eddig nyolcvan százalékban biztosító orosz földgáz használatával. Az osztrákok attól sokalltak be, hogy a megelőző négy napban a megrendelt mennyiség felét küldte a Gazprom, állításuk szerint technikai problémák miatt. Bécs szerint azonban egyértelműen politikai döntésről van szó, ezért hosszú távú intézkedéseket kell hozniuk.

Ezért többek között arról döntött az osztrák kormány, hogy újraindítják a stájerországi szénerőművet, illetve újranyitják a 2020-ban környezetvédelmi megfontolásokból bezárt, Mellachnál lévő szénbányát is. A Népszava szerint a döntést ironikus módon az elszánt környezetvédő Leonora Gewessler energiaügyi miniszternek kellett bejelentenie, azonban hangsúlyozta, hogy csak ezzel az egy lépéssel hetven százalékra csökken az orosz gázfüggőség aránya.

Emellett döntött a kormány arról is, hogy százmillió euróval támogatják a nem orosz forrásból gázt vásárló cégek beszerzését, önálló készletek tárolását. Folynak a tárgyalások a meghatározó jelentőségű energiavállalatokkal az egymás közötti gázcserekereskedelem kialakításáról. Nevüket nem hozzák nyilvánosságra, mert tőzsdei cégekről van szó, lépéseik az árfolyamok alakulását befolyásolnák. Jut pénz a belföldi gáztermelés növelésére is. De a miniszter jelezte, hogy a lakosságnak is takarékossági intézkedésekre kell készülnie.

Az osztrák gáztározók jelenleg 41,98 százalékig vannak feltöltve, azonban a biztonságos téli ellátáshoz nyolcvan százalékra lenne szükség.