Káosz Spanyolországban, júliusban sztrájkol az EasyJet személyzete

Az EasyJetnek az elmúlt hetekben már így is több ezer járatát kellett törölnie a gatwicki személyzethiány miatt, ami brit turisták millióit érintette. Az USO nevű spanyol szakszervezet most felszólította a cég spanyolországi légiutas-kísérőit, hogy júliusban kilenc napig sztrájkoljanak a már korábban vitatott fizetésemelések elmaradása miatt – számolt be a BBC.

Az USO már február óta tárgyalásokat folytat az EasyJettel a légiutas-kísérők béréréről, ám a szakszervezet most azt közölte, hogy „patthelyzetbe kerültek”. Emiatt egész júliusra 24 órás sztrájkokat hirdetett, ami nagymértékben fogja érinteni a spanyol és a brit turistákat.

Az El Prat, a Malaga és a Palma de Mallorca repülőterein dolgozó szakszervezeti tagok július 1–3., 15–17. és 29–31. között sztrájkolnak – közölte a szakszervezet.

Miguel Galan, az EasyJet Malaga szakszervezeti főtitkára elmondta:

a légiutas-kísérők 40 százalékos alapbéremelést szeretnének.

Hozzátette: a spanyol légiutas-kísérők fizetése jóval elmarad a francia vagy német kollégáikétól. A szakszervezet szerint az EasyJet spanyol személyzete havi 950 eurós (374 834 forint) alapfizetést kap, amely nem tartalmazza a bónuszokat és a pótlékokat sem.

Az USO, amely saját bevallása szerint az EasyJet 450 spanyolországi alkalmazottjának 80 százalékát képviseli, továbbra is reméli, hogy a vezetőséggel való keddi találkozón sikerül megállapodni a sztrájkok elkerülése érdekében – nyilatkozta Miguel Galan.

A brit nyaralók életét nagyon megkeserítik mostanában a repülőtéri zűrzavarok. Hétfőn az EasyJet közölte, hogy július és szeptember között járatokat töröl, mivel a Gatwick repülőtéren munkaerőhiány miatt csökkentették a járatokat a nyári csúcsidőszakban. Szintén hétfőn a Heathrow repülőtéren mintegy 30 – akár 5000 utast érintő – járatot töröltek poggyászkezelési problémák miatt.