Varga Mihály: A cél, hogy a magyar termékek arányát tovább növeljük

A háború okozta kihívások átrendezik a gazdaságpolitika hangsúlyait: felértékelődik a biztonságos ellátás, nagyobb szerepe van a tartalékok építésének és a kockázatok csökkentésének – jelentette ki Varga Mihály a Kecskeméti Konzerv Kft. kapacitásbővítő fejlesztésének átadó ünnepségén. Hangsúlyozta, hogy Magyarország még válságok idején is képes ellátni magát jó minőségű és kellő mennyiségű élelmiszerrel. Beszélt arról is, hogy a magyar mezőgazdaság kibocsátása az elmúlt tizenkét évben majdnem harminc százalékkal emelkedett. A miniszter rámutatott: míg 2004–2010 között az élelmiszer-gazdaság zsugorodása 16 százalék volt, addig ma már a hazai élelmiszerek aránya hetven százalék felett van a kiskereskedelemben. Az a cél, hogy a magyar termékek arányát tovább növeljük – szögezte le a tárcavezető. Varga Mihály azt is kiemelte, hogy az ágazat teljesítménye idén is növekedhet, az év az első negyedévében a mezőgazdaságban húsz százalékkal, az élelmiszeriparban pedig kilenc százalékkal emelkedtek a beruházások.

A Kecskeméti Konzerv Kft. túlnyomórészt csemegekukoricát és zöldborsót, illetve fehér- és vörösbabot, illetve csicseriborsót dolgoz fel, a 3,3 milliárd forintos beruházás eredményeképp évi 190 millió dobozra emelte gyártási kapacitását – mondta az Indexnek Kovács János, a cég ügyvezetője, gazdasági igazgatója. A beruházás – amelyhez 1,2 milliárd forintot kapott a cég a nagyvállalati beruházási programban a kormánytól – eredményeképp elsősorban a csemegekukorica-feldolgozói kapacitás bővült. Termékeinek kilencven százalékát exportálja.

A cég 17 milliárd forintos árbevétellel és kétmilliárd forint feletti adózott nyereséggel zárta a 2021-es évet, ami azért is szép eredmény, mert az ügyvezető elmondása szerint utoljára 2019-ben volt olyan időjárásilag is kedvező éve a feldolgozónak, amikor az üzleti tervben szereplő termésmennyiséget sikerült is feldolgozni. Az aszályos tavasz miatt várakozásaik szerint idén is elmarad majd a várttól mind a zöldborsó, mind a csemegekukorica feldolgozása, főleg az öntözetlen termőterületekről származó termésnél.

Ezért is kérték a kormányzattól, hogy az öntözési beruházások támogatásánál és engedélyezésénél részesítsék előnyben azokat a gazdákat, akik az élelmiszeripar számára értékesítenek.

Emellett azt is kérik az agrárkormányzattól, hogy ezt a területalapú támogatásokra is terjesszék ki, ugyanis az elmúlt években egyre nagyobb kihívást jelent az ipar számára a termőterület biztosítása, miközben sokkal kevesebb ráfordítással jövedelmezőbb a napraforgó vagy a takarmánykukorica termelése. Az ügyvezető beszélt arról is, hogy egyelőre sikerült a termelési oldalon jelentkező többletköltségeiket elismertetniük a főbb kereskedelmi partnerekkel, bár volt olyan korábbi vevőjük, aki az emelést sokallva elpártolt tőlük, a kiesést azonban sikerült új vevővel pótolni.

A miniszter beszélt arról is, hogy a jövő évi költségvetés megvédi a munkahelyeket, a nyugdíjakat, a családokat és a magyar emberek biztonságát. A büdzsé továbbra is támogatja a munkahelyek létrejöttét és megtartását. Ezért a munkát terhelő adók továbbra is alacsonyak maradnak – szögezte le a tárcavezető.

(Borítókép: Varga Mihály / Facebook)