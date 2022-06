Menczer Tamás: A koronavírus előtt sem volt ilyen erős a magyar gazdaság

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséért felelős államtitkára a Penta Kft. lemezalakító műhely avatóünnepségén szólalt fel. Hangsúlyozta: az is mutatta a kormány elkötelezettségét a munka irányába, hogy még 2020-ban elindította a versenyképesség-növelő támogatási programot azon vállalkozások megsegítésére, amelyek a világjárvány alatt is vállalták, hogy beruházást hajtanak végre, és hajlandók voltak a meglévő munkahelyek megőrzésére is.

A program keretében 1434 vállalat beruházását támogatta a kormány, ennek révén 1700 milliárd forintnyi valósult meg. Az intézkedéseknek köszönhetően 280 000 munkahelyet sikerült megőrizni, illetve létrehozni – közölte Menczer Tamás az MTI szerint.

Azt is hozzátette, hogy az intézkedéseknek köszönhetően már 2021 nyarára elérte a gazdaság a járvány előtti teljesítményi szintjét. Tavaly a koronavírus-járvány ellenére is történelmi eredményt mutatott fel a magyar gazdaság 7,1 százalékos növekedésével, és tovább erősödött az idei év első negyedévében is. Ma pedig több mint 4,7 millió ember dolgozik Magyarországon, amely – a kormány ígéreteihez híven – 2010-hez képest egymillióval több – közölte az államtitkár.

Nagy Gábor Lajos, a Penta Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a cég hatszázmillió forintos beruházását a kormány közel kétszázmillió forint vissza nem térítendő forrással támogatta, amelyből megépült a vállalat új, korszerű műhelycsarnoka, továbbá munkagépeket és gépsorokat szereztek be. A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Penta Kft. 2021-ben 103 millió forint árbevétel mellett 3,1 millió forint adózott eredményt ért el, 2020-ban árbevétele 215 millió forint, adózott eredménye 17,6 millió forint volt.