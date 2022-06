A kormány kedd esti költségvetést kiegészítő salátatörvényének tervezete szerint több adózási szabályt is átírnának a már bejelentett különadók mellett. Fontos, hogy a korábbi terveknek megfelelően hozzányúlnak a katához, megváltozik a cégautóadó is, de a transzferárazást is megpiszkálják.