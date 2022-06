A súlyos allergiások panaszkodnak, hogy életmentő gyógyszer nélkül maradtak

Helyi lapértesülés szerint akkora a kereslet a súlyos, egyes esetekben akár halált okozó allergiás reakciók kezelésére szolgáló EpiPen-injekcióra, hogy hiánycikké vált Székesfehérváron.

Az életmentő gyógyszernek, amely gyakorlatilag az egyetlen megoldás a hirtelen keringés-összeomlással járó anafilaxiás sokkra, több verziója is van: az egyik a felnőtteknek készült EpiPen, a másik pedig az allergiás gyerekeknek való EpiPen Junior.

Mint szerdán kiderült, utóbbihoz, a junior változathoz képtelenség hozzájutni a koronázóváros gyógyszertáraiban, miután kifogyott a nagykereskedelemben. A mostani ígéretek szerint június végén tudják először beszerezni a szülők a gyógyszert. A felnőtt verzió addig is fennakadás nélkül kapható, ha valaki megrendeli, az EpiPent már másnap átveheti – nyilatkozta Schneider Attila, a Fejér Megyei Gyógyszerészeti Kamara vezetője.

Az EpiPen jelentősége, hogy az anafilaxiás sokkot – egy rendkívül súlyos, akár halálos kimenetelű allergiás reakciót – csak és kizárólag az ilyen, időben beadott adrenalininjekcióval lehet kezelni. Az EpiPen pedig nem más, mint egy bárki által könnyen használható orvostechnikai eszköz, egy combba belőhető autoinjektor, amelyben előre töltve adrenalin található. Az igazoltan anafilaxiás rohamra hajlamos allergiásoknak mindig két ilyen eszközt kell maguknál hordaniuk.

Országosan is hiánycikk lett az EpiPen?

Ezek után szerettük volna megtudni, hogy országos szinten mi a helyzet, máshol is hiánycikk-e az életmentő szernek számító EpiPen Junior.

Igen, sajnos ez tapasztalható országos szinten is – erősítette meg az Indexnek Janklovics Natasa, az Anafilaxiás Allergiásokért Egyesület képviselője.

Itt-ott még csak-csak akad egy kallódó darab, viszont EpiPen Juniorból sehol sincs, ami hatalmas gond. Így az érintett szülők most kénytelenek Ausztriába utazni, vagy máshonnan külföldről beszerezni. Különösen problémás ez most azért is, mert a vakációval ugye megindult a táborozós szezon, és a minimum az, hogy az érintett allergiás gyerek oda is viszi magával a gyógyszerét

– tette hozzá Janklovics Natasa, megerősítve, hogy nagy bajban vannak mindazok, akik mostanában kapták kézhez a diagnózisukat, hogy szükségük van a gyógyszerre. Valamint azon sorstársaik is, akiknek mostanában jár le a már kiváltott EpiPen gyógyszerük szavatossága.

A forgalmazó és az OGYÉI szerint nincs hiány Miközben a szülők és az érintettek aggódnak, és állításuk szerint egyetlen egy EpiPen Juniort sem tudnak már az ország határain belül vásárolni, a forgalmazó Viatris arról tájékoztatta az Indexet, hogy az általuk forgalmazott EpiPen és EpiPen Junior készítményekből elegendő készlettel rendelkeznek és nagykereskedelmi partnereik kiszolgálása is folyamatos. Amikor visszakérdeztünk, hogy akkor melyik patikába menjünk a gyógyszerért, ugyanazt az általános választ kaptuk, amelyiket először írták nekünk. Így tehát konkrétumok nélkül maradtunk. Közben befutott az OGYÉI válasza is, szó szerint, vágatlanul idézzük: „Az EpiPen Junior-hiánnyal kapcsolatos információja téves! A forgalomba hozatali engedély jogosultjának adatai, és a gyógyszernagykereskedők mai napon megerősített információja szerint jelenleg is jelentős, mintegy 3,5–4 havi készlet áll rendelkezésre mindkét (felnőtt, gyermek) hatáserősségből. A patikák tehát nyugodtan rendelhetnek az amúgy receptköteles termékből, a kiszállítást a nagykereskedők teljesíteni tudják, illetve a július elsejétől életbe lépő tb-támogatás miatt esetlegesen megnövekvő igényeket is képesek lesznek kielégíteni.”

Mit tegyen, akinek időközben lejárt a gyógyszere?

Mindettől függetlenül az Anafilaxiás Allergiásokért Egyesület egyik általános, fő üzenete, – függetlenül a mostani helyzettől –, hogy amint valakit olyan típusú allergiával diagnosztizál a szakorvos, amely okozhat anafilaxiát, neki első útja a patikába kell, hogy vezessen, ahol kiváltja az életmentő eszközt. Ugyanakkor a gyógyszer csak akkor tud valóban életet menteni, ha onnantól kezdve 0-24 órában kéznél van – emeli ki Janklovics Natasa.

Az anafilaxiás allergiában érintetteket képviselő egyesületnek arra is van javaslata, mitévő legyen, akinél mostanában járt, jár le az EpiPen szavatossága, ám egyelőre nem tud újat beszerezni. Mint Janklovics Natasa mondja, egyelőre addig se dobják ki az egyébként 12-18 hónapos szavatossági idejű gyógyszereket: azokat ugyanúgy tartsák maguknál, és használják bátran, ha baj van.

Ugyanis a legújabb kutatások szerint még egy ideig a lejárt autoinjektorok is képesek fedezni az anafilaxiás sokk kórházon kívüli ellátásához szükséges hatóanyag-mennyiséget. Ezt többek között az amerikai gyógyszerfelügyelet, a Food and Drug Administration (FDA) legutóbbi, 2019-es állásfoglalása is megerősítette.

Ők természetesen nem arra buzdítják az érintetteket, hogy használjanak lejárt szavatosságú termékeket. Arról van szó, hogy akinek ideiglenesen csak ilyen EpiPen autoinjektorhoz van hozzáférése, merje bevetni anafilaxiás reakciónál, mert a lejárt készítmény is jobb, mint a semmi – hívja fel a figyelmet Janklovics Natasa.

Július 1-től már jár a TB-támogatás

Szintén friss fejlemény az ügyben – ami ugyancsak a napokban derült ki –, hogy július 1-től már biztosan TB-támogatást élveznek az életmentő adrenalin-autoinjektorok, amely kategóriába az EpiPen is tartozik – tájékoztatta közleményében az Indexet az AllerGéniusz Egyesület, akik az idén kezdtek el lobbizni mindezért a szakorvosokat tömörítő Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társasággal, akiknek szintén döntő szerepük volt a TB-támogatottság kivívásában.

A civil és a szakmai lobbi hatására június 17-én került fel a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatási listájára az EpiPen: mind a felnőtt, mind a junior változat.

Mindez azt jelenti a gyakorlatban, hogy akinek volt már anafilaxiás sokkja, ő mostantól száz százalékos támogatással kapja a combba szúrható adrenalininjekciót. Ha pedig valaki potenciálisan anafilaxiás, neki hetven százalékos kedvezmény jár a gyógyszerre.

Ez azért is hatalmas segítség az érintetteknek, mert az adrenalin autoinjektort eddig többnyire 16–20 ezer forintos darabáron lehetett megvásárolni, amelynek szavatossági ideje egy év után lejár.

Az újpesti tragédiától az ingyenes gyógyszerig

Az anafilaxiás sokk és gyógyszere, az EpiPen idén januárban, egy tragédia miatt került a fókuszba. Januárban történt, hogy életét veszítette egy hétéves kisfiú egy iskolai születésnapi tortázás után Újpesten. Mint kiderült, a rosszullétet ételallergia, ezen belül is súlyos mogyoróallergia okozta, amely anafilaxiás sokkhoz, majd végül a kisiskolás halálához vezetett.

Majd májusban egy óvodában, szintén Újpesten kis híján megismétlődött a drámai eset. Ám az óvónők lélekjelenlétének és a kéznél lévő adrenalininjekciónak hála a súlyos allergiás reakcióval járó anafilaxiás sokkot ez a kisfiú túlélte. Ugyanis a januári tragédia hatására Újpest önkormányzata is minden helyi nevelési, oktatási intézményt ellátott az életmentő gyógyszerrel.

Január óta az újpesti mellett számtalan hazai önkormányzat és oktatási intézmény intézkedett, és vásárolt be az életmentő allergiagyógyszerből saját hatáskörben. Az életmentő adrenalin autoinjektorok azóta is folyamatosan kerülnek be a magyar óvodákba, iskolákba, és ezzel párhuzamosan zajlik a pedagógusok felkészítése a gyógyszer használatára.

Azonban a már említett civil szervezetek, illetve a szakma is azt szeretné, ha központi döntés születne arról, hogy minden magyar oktatási intézményben kell lennie két darab adrenalin autoinjektornak. Valamint a pedagógusokat egy rövid oktatással készítsék fel az anafilaxiás sokk felismerésére és az életmentő gyógyszer használatára.

Kik lehetnek érintettek?

Egyes ételek, élelmiszerek, gyógyszerek, ám akár darázscsípés is okozhat súlyos, esetenként akár életveszélyes allergiás reakciót. Az úgynevezett anafilaxiás sokk váratlanul jön, sokan ráadásul nem is tudják, hogy ők maguk vagy egy családtagjuk érintett.

A leggyakoribb allergének, amelyek anafilaxiás sokkot is okozhatnak:

a földimogyoró;

a diófélék;

a hal és a tenger gyümölcsei;

gyerekeknél a tej-és tojásfehérjék;

a szója;

bizonyos gyógyszerek;

ugyanúgy rovarméreg, főként darázscsípés is előidézheti;

sőt az is előfordulhat, hogy a tünetek okát nem sikerül feltárni.

A méhdarázscsípés azért kockázatos, mert akivel ilyesmi még nem történt, sosem tudhatja, hogy ő lesz-e a következő, aki életveszélyes allergiás rohammal reagál majd. Viszont az ételallergiáknál bizonyos vizsgálatokkal már lehet kockázatot becsülni, hogy az allergénnel való következő találkozás mekkora eséllyel okoz anafilaxiás sokkot

– nyilatkozta korábban Csáki Csilla gyermekorvos, allergológus az Indexnek.

A szakorvos tapasztalata, hogy a gyerekeknél a tej- és a tojásallergia időben, már egy-két éves korban ki szokott derülni, ám az olajos magvak, a földimogyoró, a törökmogyoró, a mandula, a halak és a rákfélék már problémásabbak. Ugyanis nem egyszer fordul elő, hogy a szülők a gyermek kisiskolás koráig, akár hét-nyolc éves korában sem tudnak a súlyos ételallergiáról, mert sokan a gyermekorvos, a védőnő tanácsára pont az allergiától való félelem miatt a gyerekek étrendjébe nem merik bevezetni az említett élelmiszereket.

Így derülhet ki a súlyos ételallergia az óvodában, az iskolában, ahol a kisgyerek életében először eszik például mogyorókrémes kenyeret – sorolja Csáki Csilla az újabb érvet, hogy miért legyen kéznél az oktatási intézmények elsősegélycsomagjában az életmentő adrenalin autoinjektor.

De tulajdonképpen mi is az az anafilaxia? „A tévhitekkel ellentétben az anafilaxiás sokk vezető tünete nem a fulladás, hanem a hirtelen keringés-összeomlás. Ilyenkor a felszabaduló hisztamin hatású anyagok miatt nagyfokú értágulat következik be, amitől lezuhan a vérnyomás, a szív pedig nem tud megfelelő mennyiségű vért pumpálni a szervekbe. Ennek eredményeként elájul a beteg. Az anafilaxiás sokk kezdődhet erős hányással, hasi görcsökkel, nehézlégzéssel vagy ájulással, lesápadással, valamint az arcon, a bőrön jelentkező látványos kiütésekkel, szemhéj- és ajakduzzanattal. Azzal biztosan nem követünk el hibát, ha nagy baj, súlyosnak látszó rosszullét esetén azonnal hívjuk a mentőt, és a diszpécser tanácsára beadjuk az életmentő gyógyszert. Abból később nem származhat probléma, ha feleslegesen vagy túl hamar adták be az adrenalint, a gyógyszer mellékhatásai ugyanis combizomba történő beadás esetén elenyészők – nyilatkozta Csáki Csilla az Indexnek, akinek szintén nagy szerepe volt abban, hogy TB-támogatás kerüljön az EpiPenre.

(Borítókép: EpiPen-injekciók. Fotó: Chris Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images)