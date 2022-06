Már recesszióban több amerikai nagyvállalat

A befektetők azon aggódnak, hogy akár több negyedévig tartó gazdasági visszaesés is sújthatja a világgazdaságot, és vannak olyan elemzők, akik szerint már több amerikai nagyvállalatot is elért a recesszió. Néhány nagyágyú is van az érintett cégek között: az Amazon, a Target, az Under Armour, a Paramount Global és az Activision Blizzard.

Az amerikai S&P 500 tőzsdeindexben az elemzők szerint kilenc nagyvállalat is lehet, melyeket elérhetett a recesszió. Az a közös bennük, hogy a nyereségük várhatóan az idei második negyedévben is csökkenni fog. A kiskereskedelmi láncok közül ezek közé tartozhat az Amazon, a Target és a ruházati cikkeket forgalmazó Under Armour is. E cégek profitja már az első negyedévben visszaesett – tette közzé az Investor's Business Daily.

A kilenc vállalat mindegyikének nyeresége 2021-hez képest az utóbbi két negyedévben legalább 50 százalékkal csökkent, de az egy részvényre jutó eredményük (EPS) is romlott.

Az előző két negyedév EPS-változása Árfolyamváltozás az év elejétől (YTD) Amazon –112,80% – 36,30% Under Armour – 97,30% – 56,80% Allstate – 67,40% 2,50% Target – 60,30% – 39,80% Penn National Gaming – 58,10% – 47,20% Illumina – 54,30% – 50,80% Activision Blizzard – 51,10% 12,30% Paramount Global – 50,80% – 18,60% Bath & Body Works – 50,80% – 52,00%

A gazdaság recessziójának azt tekintjük, ha a gazdasági aktivitás két egymást követő negyedévben is visszaesik. Ennek alapján az elemzők akkor tekintenek ilyennek egy vállalatot, ha a profitcsökkenése két egymást követő negyedévben már megtörtént, vagy hamarosan bekövetkezik.

Az ingatlanpiac pangóvá válik, valamint az ipari és a szolgáltatói szektor tevékenysége is alábbhagy, és a recessziótól való félelem egyre csak növekszik

– mondta Edward Moya, az Oanda elemzője.

A befektetők szerinte már szinte készpénznek veszik, hogy az S&P 500-as cégek körében bekövetkezik a recesszió. Az index árfolyama eddig ebben az évben több mint 22 százalékot esett, így már a medvepiacon tartózkodik.

Azonban az, hogy az S&P 500 már a medvepiaci állapotban van, még nem mindig jelenti azt, hogy recessziónak kellene következnie.

Ryan Detrick, az LPL Financial munkatársa szerint az S&P 500 1946 óta nyolcszor zuhant medvepiacra anélkül, hogy azután recesszió következett volna. Például az S&P 500 közel 20 százalékot zuhant a 2018 karácsonyáig tartó három hónap alatt, de a teljes visszaesés soha nem érkezett meg.

Sőt, az elemzők úgy vélik, hogy az S&P 500-ban szereplő vállalatok többségének a második negyedévben emelkedhet a nyeresége. John Butters, a FactSet elemzője ennél konkrétabb volt, szerinte az index korrigált vállalati eredménye a második negyedévben várhatóan több mint 4 százalékkal emelkedhet majd.

Az elemzők csökkentették az eredményvárakozásokkal kapcsolatos korábbi becsléseiket. Júniusban már úgy számolnak, hogy a márciusi várakozásaikhoz képest az S&P 500 vállalatai közel 1 százalékkal kisebb nyereséget tudnak majd produkálni. Várhatóan lesznek olyan cégek is, melyeknél csökkenhet is a nyereség.

Az Amazon profitja az utóbbi néhány negyedévben jelentősen lecsökkent, az elemzők szerint a cég a második negyedévben részvényenként mindössze 76 cent nyereségre (ez az egy részvényre jutó adózott eredmény, nem összekeverendő az árfolyamnyereséggel! – a szerk.) tehet szert. Ha igazuk lenne, akkor ez 78 százalékos csökkenést jelentene az előző év azonos időszakához képest. Ez azonban még mindig nem olyan rossz, mint az első negyedévben produkált részvényenkénti 38 centes veszteség. Az általánosan rossz részvénypiaci hangulat és rossz vállalati eredmények miatt az Amazon részvényárfolyama idén eddig körülbelül 37 százalékot esett.

A szintén kiskereskedelemmel foglalkozó Target is recesszióba eshetett. Az elemzők szerint a második negyedévben a vállalat részvényenként csak 73 cent nyereséget termelhet. Ez 80 százalékkal kisebb a cég egy évvel ezelőtti eredményénél. Azt is érdemes tudni, hogy a Target nyeresége már az első negyedévben is 41 százalékot zuhant. Így könnyen érthető a Target részvényeinek idei, majdnem 40 százalékos árfolyamesése.

(Borítókép: Smith Collection/Gado/Getty Images)