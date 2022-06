Itt az új forintmélypont - új csúcsra erősödött a svájci frank!

A forint pénteken újabb mélypontra került a svájci frankhoz képest, melynek árfolyam 14.49-kor már a 399,7 forintot is elérte! Az euróhoz és a dollárhoz képest is gyengült a magyar fizetőeszköz, és az euró már nincs is messze a korábbi csúcsától. A forint gyengülését a rossz nemzetközi hangulat, az EU-s pénzek megérkezésének eddigi elmaradása, és az is okozza, hogy a jegybank a csütörtöki egyhetes betéti tenderen nem emelt tovább az egy hete érvényben lévő 7,25 százalékos kamaton, azaz a monetáris kondíciókban nem hajtott végre további szigorítást, melyet viszont a pénzpiaci szereplők egy része a devizák közötti kamatkülönbözetek csökkenése vagy szinten maradása miatt elvárt volna.