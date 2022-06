Inkább külföldön vásárolnak nyaralókat a gazdagok a Balaton helyett

Több nyugat-európai és mediterrán országban is vásárolnak maguknak luxusnyaralót a tehetősebb magyarok, aminek oka a szakértő szerint a hazai piacon tapasztalt túlfűtöttség.

Egyre több magyar és régióbeli gazdag dönt úgy, hogy Horvátországban hajókat, míg a mediterrán tengerpartokon és szigeteken luxusvillákat vásárol. Sokan ugyanis kezdenek elfordulni a balatoni piactól, amelyet egyre többen túlfűtöttnek tartanak, egyes árszintek már Toscanában és Dubajban is kedvezőbbek – írja a Világgazdaság.

Urbán Péter, az Engel & Völkers nemzetközi luxusingatlan-közvetítő hálózat magyarországi vezetője a lapnak elmondta, hogy az a magyar vásárlóközönség, amelyik potenciálisan érdeklődik a felső kategóriás lakóingatlanok iránt, az Nyugat-Európa népszerű tengerpartjain is talál eladó épületeket a balatonihoz hasonló árakon.

A piaci szakértő szerint túlfűtött a magyar piac, az ár-érték aránya pedig már a luxuskategóriában is felborult.

A tehetős magyar vevők többek között a spanyol tengerpart és a szigetek, például Mallorca iránt érdeklődnek az olaszországi Comói-tó és a Garda-tó, illetve Toscana mellett.

Ausztria és Németország is a keresett helyszínek közé tartozik az ottani hegyek és tópartok miatt, ahogy Svájc is, noha utóbbi még a legdrágább ingatlanok piacán is csúcsnak számít.

Urbán Péter elmondta, hogy három kategóriába lehet sorolni a külföldi luxusingatlanok iránt érdeklődő magyar vevőket: az első a nyaralót keresők csoportja, akik lényegében második otthont is keresnek.

A második kategóriát azon befektetői kör képezi, amelyet az adott térség jövőbeni értéknövekedése mozgat meg főképp. A harmadik, egyben legkisebb kör a kiköltözőké, akik többéves munkaszerződéssel a birtokukban keresnek eladó lakást maguknak.

