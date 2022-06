Eljöhet a nap, amikor megállunk a kúton, és nem lesz üzemanyag

Míg a benzinkutak korlátozásokat vezetnek be, addig az energetikai szakértők spórolást javasolnak az autósoknak. Így tett lapunk megkeresésére Holoda Attila is, aki kiemelte, hogy a magyaroknak ez nem megy könnyen, az árstop miatt sokan hamis biztonságérzetben élnek. Az üzemanyaghiánynak ettől függetlenül egyre nagyobb realitása van.

„Spórolni kellene az üzemanyaggal, de amíg érvényben van az árstop, addig a magyar autósok ezt nem fogják megtenni” – jelentette ki az Index megkeresésére Holoda Attila energetikai szakértő. Rámutatott, hogy az autóstársadalom csak akkor hagyna fel a pazarlással, ha az üzemanyag drágább lenne, vagy ha csak egy bizonyos jövedelemszint alatt járna támogatás az autós közlekedéshez.

Alapvetően minden árstop azt sugallja az embereknek, hogy bizonyos problémákkal nem kell foglalkozni, a hatékonyságnövelést, a spórolást nem kell megtanulni, noha az hosszú távon sokkal kifizetődőbb lenne. Jelenleg a legtöbben hamis biztonságérzetben élnek

– mondta Holoda Attila, utalva arra, hogy a túlfogyasztás miatt valóban egyre nagyobb realitása van annak, hogy üzemanyaghiány lép fel hazánkban.

Arra a kérdésre, hogy előfordulhat-e, hogy megállunk tankolni valamely töltőállomáson, és ott még piaci áron sem lesz megvásárolható üzemanyag, azt felelte, hogy „elképzelhető, hogy előáll ilyen helyzet”.

„Nem segít, hogy a nyáron ráadásul többet autózunk, és a mezőgazdasági munkálatok is gőzerővel folynak. Utóbbi esetében ráadásul korlátozás sincs bevezetve, a nagyobb traktorok hatósági áron tankolhatnak akár 5-600 liter dízelt, az árstopos fogyasztás tehát még a korlátozás ellenére is nagyon jelentős” – jelentette ki Holoda Attila.

Lassítsunk?

Mint arról korábban beszámoltunk, péntek reggeltől új korlátozást vezettek be a Mol-kutakon: naponta legfeljebb 50 litert lehet tankolni az üzemanyagokból hatósági áron. Ez azt jelenti, hogy üzemanyagkannába vagy edénybe csak piaci áron lehet tölteni benzint vagy gázolajat.

Nem sokkal később az OMV is bevezette az intézkedést, az osztrák vállalat is 50 literes korlátozásról döntött. Ahogy arról szintén írtunk, a Lukoil 20 literes korlátozást vezetett be. A spórolás fontosságára elsőként a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnöke hívta fel a figyelmet, Egri Gábor az rtl.hu megkeresésére azt mondta, hogy „kezdjenek el spórolni az üzemanyaggal, elfogyhat az üzemanyag Magyarországon”.

Csakhogy Holoda Attila szerint a fent már említett okok miatt a magyaroknak ez nem igazán megy, nem vagyunk következetesek. Kiemelte, hogy ha két évvel ezelőtt azt mondták volna, hogy tartósan 480 forint lesz a benzin, bizonyára sokan jelezték volna, hogy azon az áron már biztos nem fognak rendszeresen autózni.

„Most, hogy a hatósági árnak köszönhetően ennyibe kerül a benzin, ugyanakkor tudjuk, hogy a piaci ár valójában 800 forint, majd kiugrunk a bőrünkből, hogy 480 forintért megvehetjük” – mondta az energetikai szakértő, aki azt tanácsolja az autósoknak, hogy a kisebb fogyasztás érdekében menjenek lassabban, vagy váltsanak tömegközlekedésre.

Holoda Attila úgy véli, hogy ez utóbbi javaslatot sokkal többen megfontolnák, ha a kormány valóban bevezetné német mintára a filléres tömegközlekedési bérletet.

(Borítókép: Gorondy-Novák Edit / Index)