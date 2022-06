Ennyit keresnek a mindennapok győztesei

A postás, a rendőr, a villanyszerelő azok a szakmák, amelyeket a 38 éve megjelent Deák Bill Gyula-szám is emlegetett. Talán nem árulunk el nagy titkot, hogy a három szakmából a villanyszerelők nyertek.

A Magyar Posta az év első felében jelentette be, hogy megállapodtak a szakszervezettel. A dolgozók így valamivel több mint 5 százalékos bruttó fizetésemelést kaptak márciustól. Egy friss hirdetés szerint Budapesten ma egy gyalogos kézbesítő bruttó 300 ezer forintot kereshet. Továbbá támogatják a munkába járást, vidéki jelentkező esetén a szállást is biztosítják, emellett vannak lakáscélú támogatások és egyéb elemek is. Az éjszakás kézbesítők már bruttó 310 ezer forinttal számolhatnak, a segédmotoros kézbesítő pedig bruttó 350 ezer forintra havonta.

A csomagkézbesítőknek már bruttó 375 ezer forint is lehet a fizetésük.

A rendőr esetében a KSH adatai szerint 2021-ben az átlagos rendőri fizetés bruttó 556 037 forint volt havonta. Ugyanakkor 30 év alatt ez az összeg csak bruttó 390 693 forint volt. A testületnél egyébként küszöbön állhat egy leszerelési hullám, mert az elmúlt időszakban sok kolléga jelezte távozási szándékát a felmondási moratórium lejárta után – ahogy azt a penzcentrum.hu összesítette.

Taroltak a szakik

Az adatok elemzéséből az látszik, hogy ma ebben a szakmában jó pénzt lehet keresni, de ez általánosságban igaz az építőipari szektorban. Bár a KSH adatai szerint tavaly átlagosan bruttó 382 303 forint volt a szakik fizetése, ne feledjük, hogy sokan magánvállalkozóként űzik az ipart, így pedig többet is hazavihetnek, mint ha egy cégnél dolgoznának.

Egy nagyon jó klímás is megkereshet egymillió felett.

Összességében elmondható, hogy az egész országban jellemző a szakemberhiány: egy korábbi felmérésből kiderült, hogy az építőipari szektorban tevékenykedő vállalkozások mintegy 42 százalékánál van tartósan betöltetlen pozíció.

