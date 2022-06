Újabb mélypont: 404 forintnál is többe került az euró

Míg pénteken még a svájci frank került új történelmi csúcsra a forinthoz képest, addig hétfőn délelőtt az euróval szemben került padlóra magyar fizetőeszköz, hétfőn 11 órakor az euró már 404,7 forintnál is többe került. A befektetők és a forintért aggódók tágra nyílt szemekkel figyelik, mit lép kedden és csütörtökön a Magyar Nemzeti Bank, azaz hogy mekkora mértékben emeli meg a jegybanki alapkamatot és az egyhetes betéti kamatot. A nagy emelésre minden korábbinál égetőbb szükség lehet.

Cikkünk folyamatosan frissül!

Múlt csütörtökön az egyhetes betéti kamat tenderen a Magyar Nemzeti Bank nem emelt a 7,25 százalékos kamatlábon, melynek hatására a magyar fizetőeszköz gyengülésnek indult, és a svájci frankkal szemben pénteken többször is történelmi mélypontra került, a svájci frank egészen 399,15 forintig menetelt. Az euró árfolyama pedig hétfőn 11 órakor már 404,7 forintnál is többe került, és úgy látszik, hogy az euró az újabb lendületvételhez erőgyűjtés céljából átmenetileg visszacsökkenhet akár két-három forintot is.

Ha a magyar jegybank nem avatkozik közbe lényeges mértékben kedden és csütörtökön, további forintgyengülésre lehet számítani, melynek oka a háború, az oroszok elleni szankciók hatása, a Magyarországnak járó EU-s pénzek Európai Unió általi visszatartása, a világszerte magas, így hazánkban is kétszámjegyűvé váló infláció, az államháztartás költségvetési hiánya és a folyó fizetési mérleg negatív egyenlege. Ebben a környezetben a jegybank érdemben csak a kamatok emelésével tudja meggátolni a forint további gyengülését, azonban ebben egyértelműbben szükséges kommunikálnia arról, hogyan kívánja egy szintre hozni a külföldi befektetők számára nehezen értelmezhető, jegybanki alapkamat és egyhetes betéti kamat közötti kamatkülönbözetet. Az elemzők a jegybanki alapkamat vonatkozásában keddre legalább 50 bázispontos kamatemelést várnak a Magyar Nemzeti Banktól, míg az egyhetes betéti kamatot illetően csütörtökre legalább 30 bázispontos kamatemeléssel számítanak. Fontos tudni, hogy utóbbiban a piac már közel 60 bázispontos emelést áraz, így ha kisebb mértékű lenne az emelés, akkor a forint akár még tovább is gyengülhetne.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)