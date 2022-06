Gattyán György, Magyarország egyik leggazdagabb embere, miután végül 26,4 millió dollárért eladta a Beverly Hills Flats negyedben lévő pazar kúriáját, most a Los Angeles-i kúriáját szeretné eladni.

Gattyán György az online erotikából szerezte vagyona jelentős részét, de azóta a Kodolányi Egyetem tulajdonosaként és a Prima Primissima Alapítvány társalapítójaként is szerteágazó tevékenységet folytat. A 2022-es választáson önálló párttal szállt versenybe.

A magyar multimilliárdos 33 millió dollárt (nagyjából 12 milliárd forintot) vár az 1992-ben épült, fehér, neoklasszicista stílusú ingatlanért. Az 1992-ben épült épület egy hét hálószobás, 10 fürdőszobás főépülettel rendelkezik, amely valamivel több mint 1282 négyzetméternyi lakóteret foglal magába két szinten. A további építmények közé tartozik egy 93 négyzetméteres vendégház – amely jelenleg edzőteremként szolgál –, valamint egy négy autót is befogadni képes garázs is tartozik az ingatlanhoz. A képeken még egy teniszpálya is feltűnik, amelyeket itt tud megnézni.

A telek összesen 2,2 hektáron terül el.

A legfontosabb részletek közé tartozik a márványpadlóval díszített, dupla magasságú előcsarnok, a kovácsoltvasból készült lépcső, valamint a kandallós nappali és a fával burkolt étkező. Kettős fürdőszobák vannak, mindkettő luxusfelszereltséggel, például szaunával, gőzfürdővel és áztatókáddal. De természetesen az ingatlanban van játékszoba, borospince és saját medence is.

Ha sikerül eladni 33 millió dollárért az ingatlant, rendes haszonra tesz szert Gattyán György, hiszen csaknem tíz éve 24 millió dollárért vette – ahogy az a Dirt összeállításából kiderült.

(Borítókép: Gattyán György. Fotó: Papajcsik Péter / Index)