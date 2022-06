Palkovics László: Az EU részvétele indokolt a beruházások finanszírozásában

Palkovics László technológiai és ipari miniszter az uniós Környezetvédelmi Bizottság (ENVI) ülése után az Európai Bizottság alelnökével is egyeztetett.

A Technológiai és Ipari Minisztérium tájékoztatása szerint Palkovics László arra hívta fel Frans Timmermans figyelmét, hogy Magyarország számára kulcsfontosságú energetikai rendszerének további fejlesztése, zöldebbé és klímabarátabbá tétele.

Környezetbarát gazdaság vezet a független energiához

A 2030-as és 2050-es klímacélok teljesítése mellett a korszerűsítések hozzájárulnak Magyarország energia-autonómiájának eléréséhez is. Palkovics László leszögezte, hogy az Európai Unió részvétele azért is indokolt a beruházások finanszírozásában, mert azok nemcsak magyar érdekeket, hanem a kontinens energiafüggetlenedési problémáinak kezelését is szolgálják.

A miniszter hozzátette, Magyarország olyan beszerzéseket tervez, amelyek környezetbarátabbá tehetik a gazdaságot, megoldást kínálnak az energiatárolásra.