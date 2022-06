Jó hírrel szolgált Navracsics Tibor: Érkezhetnek az EU-s pénzek

Navracsics Tibor kifejtette, hogy 2022 második felében mintegy tízezer milliárd forintnyi forrás érkezik az operatív programok keretében, a vidékfejlesztési források pedig további négyezer milliárd forintot jelentenek.

Ez egyaránt igazán jó hír a magyar gazdaság és a magyar fizetőeszköz számára is, ugyanis nagyon régóta várunk arra, hogy végre megkapjuk az EU-s forrásokat az uniótól. Kedden a Magyar Nemzeti Bank is komoly lépésre határozta el magát, ezért a forint egyetlen nap alatt több jó impulzust is kapott.

Szita Károly MJVSZ-elnök, Kaposvár kormánypárti polgármestere közölte, hogy a megyei jogú városi rangra emelkedett Esztergom felvételével 24 tagúra bővült a szervezet, valamint hamarosan döntenek – a szintén megyei jogú várossá vált – Baja felvételéről is.

Az önkormányzati vezető elmondása szerint a szervezethez tartozó városok vezetői megfogalmazták: égető szükségük van az uniós forrásokra, amelyek felhasználására már kész tervekkel rendelkeznek.

Ahogy arról már korábban is írtunk, az uniós források idei megérkezése igazán jó hír lenne a magyar gazdaság és a forint számára is. A Magyar Nemzeti Bank monetáris szigorítási lépései mellett eleve szüksége van hazánknak arra, hogy az EU-s pénzek is végre rendelkezésre álljanak, ez adhatna végre igazi stabilitást.

(Borítókép: Navracsics Tibor 2022. május 18-án. Fotó: Kovács Attila / MTI)