Megkapta a lendületet a forint

Szerda délután négykor a forint már benézett a 395-ös sáv alá az euróval szemben. A 394,95-ös szint napon belül több mint 0,5 százalékos emelkedést jelent. Jól látható, hogy a Magyar Nemzeti Bank tegnapi drasztikus, 185 pontos alapkamat-emelését jó lépésnek tartják a piacok, mert hétfőn még történelmi mélypontot is produkált a forint az euróval szemben, akkor 404,78-ig emelkedett az árfolyam.

A forint a dollárral szemben már nem teljesített olyan jól, csak 0,1 százalékot erősdött 16:00-ig, akkor 377,3-as szinten volt a váltás.

Maga az euró is gyengülőben van, 0,32 százalékot veszített a dollárral szemben, így 1,05 alá is benézett a kurzus, most 1 euró már csak 1,049 dollárt ér. Sőt, paritásban is volt a közös európai fizetőeszköz a svájci frankkal szemben, délután négykor 0,999-on állt az árfolyam.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)