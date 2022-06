Nyáron olcsóbb, ősszel viszont megint drágább lesz az élelmiszer

A Népszava szerint a szakember kifejtette, hogy az utóbbi időszakban extrém áremelkedés ment végbe a nemzetközi élelmiszerpiacon több, egymást is erősítő tényezőből kifolyólag (időjárás, járványok, munkaerőhiány, energiaválság, háború). Mostanra a gabonatermékeknél a drágulás intenzív szakasza lezárult, és a következő hetekben a fő termények piacain némi árcsökkenés várható, mivel az északi féltekén már megkezdődött az aratás és a gabonatőzsdéken megindultak lefelé az árak.

Ennek hatása pedig hamarosan Magyarországon is érezhető lesz.

A tejáraknál hasonló folyamat lesz megfigyelhető egy kis késéssel. Ott még nőnek az árak, de a nyár végére a világpiaci kínálat egyensúlyba kerül a kereslettel.

Megjegyzendő, hogy a gabonatermékeknél a nyárra várt árcsökkenést Magyarországon veszélybe sodorhatja az, hogy évtizedek óta nem látott aszály pusztít. Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke azt mondta: a felvásárlási árak a múlt héthez képest 10–15 százalékkal valóban mérséklődtek, de az aratás előrehaladtával – ahogyan országszerte kiderülnek a valós terméshozamok – előbb-utóbb ismét emelkedni kezdenek majd az árak, mindez pedig az állattartók költségeit, és így a hústermékek árát is feljebb tornázhatja.

Ősztől jön a drágulás, változnak a fogyasztói szokások

Fórián Zoltán mindeközben arra is felhívta a figyelmet, hogy ősztől kezdve szinte biztos, hogy megint növekedni fognak az élelmiszerárak a nemzetközi és hazai piacon is. Mint mondta: a rendkívül gyors ütemű drágulás miatt ez egy fájdalmas folyamat, de valójában az élelmiszerárak most közelítenek a valósághoz, azokhoz az előállítási költségekhez, amelyet eddig nem fizettünk meg.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legutóbbi adatai szerint az élelmiszerek ára tavaly májushoz képest 18,6 százalékkal drágult. Ezen belül a margarinért 41,4, a kenyérért 37,5 pedig százalékkal kell többet fizetni, de a sajt, baromfihús, száraztészta és a tejtermékek esetében is 30 százalék feletti volt az infláció mértéke. Ezzel összefüggésben Fórián Zoltán arra is rámutatott, hogy az élelmiszerek drágulása miatt már a fogyasztói szokások is kezdenek változni Magyarországon, így például kenyérből is aránylag kevesebbet tudnak eladni a pékek, mint korábban.