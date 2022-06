Miután a keddi szokásos hónap végi kamatdöntő ülésen a durván megemelt jegybanki inflációs várakozás és a tartósan 400 forint fölé beragadt forint-euró árfolyam miatt váratlanul nagy mértékben, 185 bázisponttal 7,75 százalékra emelte a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa az alapkamatot, a piac kifejezetten érdeklődéssel várta, hogy a csütörtöki egyhetes irányadó betéti kamatszintet csak az alapkamathoz igazítja-e a jegybank, vagy a fölé emeli. A múlt heti tender után ugyanis 7,25 százalékos volt a banki hitelek árazásánál irányadónak számító egyhetes betéti ráta.

Mivel azonban a kamatfolyosó két szélét is felfelé húzta az MNB, megteremtve az akár 10,25 százalékos irányadó kamat lehetőségét is a háború, az ellátási láncok szakadozása, illetve a globálisan is komoly problémákat okozó infláció hatásai miatt nagyon bizonytalan gazdasági környezet negatív hatásainak ellensúlyozásához, ezért kifejezetten érdekes, hogy meddig alkalmazzák a kétféle kamatszintet.

A csütörtöki egyhetes betéti kamatot végül 7,75 százalékban állapították meg, ami az előző héthez képest 50 bázisponttal került feljebb.

A forint árfolyamát is jelentősen befolyásoló keddi kamatdöntés után még csütörtök reggel is erősödött kismértékben a forint az euróval szemben, miután a keddi kamatdöntést követő tájékoztatón megemlítették, hogy csütörtökön összezárják a két kamatszintet. Tőzsdenyitást követően 393,8 forintot adtak egy euróért, majd 9:30-kor 0,15 százalékkal gyengült a magyar fizetőeszköz és 394,3-ig gyengült az árfolyam, ami kis elmozdulás egyelőre. A tenderhirdetést követően ismét erősödésnek indult a forintárfolyam, negyedórával később 393,85-ig erősödött, vagyis mivel a piac beárazta a döntést, nincs drasztikus elmozdulás egyelőre.

Azt, hogy mennyire tart ki ez az erősödő trend, befolyásolhatja az is, hogy délelőtt részletesen ismerteti inflációs jelentését az MNB, az elemzők mindenesetre átmeneti megnyugvásra számítanak.

