Womentoring: Rosszul gondolják a nők, hogy kétszer annyit kell teljesíteniük

Mi az, ami még mindig megakadályozza a nőket abban, hogy bátran válasszák a vállalkozói létet? És ha álmaikat vállalkozás, például egy startup formájában szeretnék megvalósítani, milyen akadályokat kell leküzdeniük? Ezeket a kérdéseket is körüljárta a Womentoring, a Design Terminal podcastsorozatának második adása két sikeres fiatal startup vezérrel, Jentetics Kingával és Perényi Andrással.

„Amikor San Franciscóban egy női angyalbefektetővel beszélgettem, nagyon hasznos tanácsot kaptam tőle: nőként sokkal alaposabban fel kell készülnöm mind a számokat, mind az üzleti modellt, lényegében mindent illetően. Mert míg egy férfi cégvezető sok esetben már egy prezentációval vagy egyetlen üzleti találkozóval több millió dollárnyi befektetést tud szerezni a vállalkozásához, addig nőként darabokra fognak szedni, erre készüljek fel” – mesélte a PublishDrive-vezér Jentetics Kinga, hogy az útmutatást megfogadva innentől ezekben a helyzetekben, amikor valóban darabokra szedték, sosem sértődött meg, cserébe megmutatta, hogy ő bizony mindenre tudja a választ.

Perényi András szerint túlzás, hogy a kezdő férfi vállalkozók, startuperek élete valóban ennyire egyszerű lenne, hogy csak egy prezentációba kerül megnyerniük egy befektetőt. Nekik a Webshippyvel például tavaly egy teljes évük telt azzal, hogy befektetőt találjanak. Azzal azonban Perényi András sem vitatkozik, hogy a befektetők jellemzően az idősebb generációhoz tartozó férfiak, ez pedig nem könnyíti meg pláne a fiatal női cégvezetők életét, ahogy a sztereotípiák sem.

Egy nőnek sem kell kétszer annyit teljesítenie

Jentetics Kinga szerint az egy dolog, hogy a nőknek adott esetben kevésbé lejt a versenypálya, mert még mindig ott van a nőkkel szembeni sok igazságtalan sztereotípia. Emellett nemegyszer a nők korlátozzák magukat azzal, hogy nem elég bátrak ahhoz, hogy belevágjanak a saját bizniszük megvalósításába. Ő például rengetegszer megkapja, hogy nő létére mennyire bátor, hogy belevágott. Az szintén feltűnt neki, hogy a nők kevésbé ügyesek a kapcsolatépítésben, a networkingben.

Elmenni egy eseményre, ott szóba elegyedni idegenekkel, ez sokaknak nem egyszerű, legyen az illető nő vagy férfi. Ennek ellenére úgy látom, hogy ez a nőknek többször jelent problémát. Ahogy az is, hogy ezeket a kiépített kapcsolati hálókat utána ki mennyire tudja kihasználni, életben tartani. A férfiak egyelőre szerintem sokkal jobban teljesítenek ezen a téren. A nők mintha kevésbé látnák az összeköttetési pontokat, és jellemzően kevesebb emberrel ápolnak mélyebb kapcsolatot

– osztotta meg tapasztalatait Jentetics Kinga, aki éppen ezért arra buzdítja nőtársait, hogy merjenek bátrabbak és nyitottabbak lenni.

Mindeközben a nők saját magukkal szembeni előítéletei is dolgoznak – ezt már Perényi András teszi hozzá, akinek a Webshippy egyik vezetőjeként feltűnt: kolléganői nemegyszer hiszik, hogy csak azért, mert nők, a munka területén kétszer annyit kell teljesíteniük, vagy kétszeres erővel veszik magukra a kritikát. Holott Perényi András szerint ha kifogásol valamit, abban csak annyi van, hogy a kolléga lehetőség szerint javítsa ki a hibát, mindez nem annak szól, hogy nő az illető.

A jó vezető nála okosabb munkatársakat vesz fel

Abban Jentetics Kinga és Perényi András messzemenőkig egyetért, hogy ideje elengedni azt a sztereotípiát is, miszerint egy női vezető ne tudna határozott döntéseket hozni, illetve azt, hogy egy cég, egy saját vállalkozás élén a nők elférfiasodnak. A sikeres fiatal startupvezérek inkább onnan közelítenek, hogy a jó vezető az, aki egyértelmű vízióval rendelkezik, többek között arról, hogy a cégét öt éven belül hová szeretné eljuttatni, illetve akkor milyen értékeket szeretne képviselni.

„A jó vezető egyben kiváló motivátor is, aki emellett azt is elhiszi magáról, hogy ő sem ért mindenhez. Ha túl tudsz lépni az egódon, ami megakadályoz abban, hogy fölvegyél nálad okosabb embereket, már nyert ügyed van. Ha ezen túl tudsz jutni, már csak annyi a dolgod, hogy a nálad okosabb embereknek, akikkel körülvetted magad, egyértelműen kommunikálod a víziódat, és motiválod őket, hogy ők is végig akarják vinni, amit vezetőként elterveztél” – osztja meg saját sikerreceptjét Perényi András.

Saját problémájukra kerestek megoldást: így alkottak saját vállalkozást A nemzetközi viszonylatban is sikeresnek számító online könyvkiadói platformon, a Publishdrive-on keresztül e-könyveket, hangoskönyveket és klasszikus formátumú könyveket tudnak értékesíteni, valamint publikálni világszerte. A Publishdrive-csapat jelenleg több mint harmincezer szerzővel és könyvkiadóval dolgozik, elsősorban az Egyesült Államokból és Nagy-Britanniából, valamint a cég olyan techóriások támogatását nyerte el, mint az Apple, a Google és az Amazon. A cég egy személyes problémából nőtte ki magát: Jentetics Kinga szerette volna publikálni mesterszakdolgozatát, azonban nem talált megfelelő platformot hozzá, innen jött a 2012-ben alapított Publishdrive ötlete. A Webshippy, amely egy hete már szintén nemzetközi cégnek számít, 2016 elején kezdte meg működését Magyarországon mint az első, amerikai mintára kialakított, teljes körű fulfillmentszolgáltatást nyújtó logisztikai vállalat. Szemben a hasonló szolgáltatásokat nyújtó, raktározást is vállaló futárcégekkel, a Webshippy alapítói egyedi platformot fejlesztenek, hogy biztosítsák az online rendelések feldolgozásának logisztikai folyamatait. Az itthon mára piacvezetővé vált cég alapítói abból a saját problémából indultak ki, hogy webáruházat üzemeltettek, azonban Magyarországon nem találtak maguknak megfelelő kiszervezett logisztikai céget, így saját maguknak kezdték el fejleszteni a szolgáltatást, amely automatizálja a folyamatokat és kizárja a hibákat.

A Design Terminal innovációs ügynökség és az Index Womentoring címmel indított podcastsorozatot. A beszélgetések többek között olyan témákat járnak körül, hogy a nők, a női vállalkozók ma milyen kihívásokkal néznek szembe a munkaerőpiacon, illetve milyen sztereotípiák élnek a női munkavállalókkal szemben, és ezek adott esetben hogyan keserítik meg az életüket.

A podcast első adásában Rácz Zsófia korábbi helyettes államtitkár és Volom Sára, a Photon startup alapítója végül arra jutott, hogy a nők sikere nagyban azon is múlik, hogy a rivalizálás helyett mennyire hajlandók egymást segíteni. A második rész főszereplői ezúttal a hazai startupvilág ifjú titánjai voltak: Jentetics Kinga, a PublishDrive nevű online platform egyik alapítója, ügyvezetője és Perényi András, a Webshippy ügyvezető igazgatója, akinek nem ez az első vállalkozása.

A Womentoring kezdeményezés a Design Terminal startupokat segítő Mentorprogramján belül indult 2020-ban. Fő missziója, hogy a nők, a kisgyermekes anyukák figyelmét felhívja arra: érdemes vállalkozásba kezdeniük, illetve a program praktikusan is segíti őket üzleti céljaik megvalósításában.

(Borítókép: Design Terminal)