A háborús hisztéria rosszat tett az áraknak a vendéglátók szerint

A naponta változó alapanyagárak nagyon megviselik a kisvállalkozásokat, nem is háríthatják át teljesen, de már látszik, hogy visszaesőben a forgalom.

A vendéglátó vállalkozások egyre jobban megszenvedik az inflációt és a folyamatos áremeléseket, a legtöbb kisvállalkozás nincs felkészülve erre sem anyagilag, sem adminisztrációs háttérrel – mondta Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.

Az étolaj és a csirkemell például, amelyet nem tudnak hatósági áron venni, már a tavalyi duplájába kerül, az energiáról nem is beszélve, és ha ezeket a változásokat érvényesíteni szeretnék a talpon maradás érdekében, akkor legalább 50 százalékos áremelés lenne indokolt. Ezt azonban aligha fogadná jól a vendégkör, mivel már most is látszik, hogy a tavaszihoz képest mérséklődik a hétköznapi forgalom. Úgy fogalmazott, a hétvégék jól szoktak menni, „a háborús hisztéria viszont nagyon rosszat tett az áraknak és a fogyasztásnak is”.

„Sokan azt is nagy eredménynek tartanák, ha év végén nem menne tönkre a vállalkozások 20-30 százaléka, és a legtöbben kijönnének legalább nullára, és később működhetnének tovább. Jelentős tartalékokat felhalmozni most nem lehet” – mondta az elnök a Menedzsment Fórumnak. Egyúttal felhívta a közvélemény figyelmét, hogy az áremelések nem az extraprofit reményében, hanem az életben maradás miatt történnek.

A cukrászdák jobban átvészelték a pandémiát, és jelenleg is jól állnak az elnök szerint. A vendéglők közül elsősorban a belföldi törzsvendégekre építő, illetve a családias, nagyobb csoportokat fogadni képes középkategóriás helyek vannak jobb helyzetben. A tapasztalatok szerint jelenleg a fiatalok számítanak a legjobb vendégnek, főleg, ha az otthonról kapott támogatás mellé még keresnek is, mert akkor nem korlátozzák a fogyasztásukat.

A Balaton és a vízpartok egyértelműen csúcsszezonra számíthatnak, de nem valószínű, hogy elérik majd a tavalyi vagy tavalyelőtti forgalmat, hiszen a magyarok jó része idén már külföldre szeretne menni, a tavalyi és tavalyelőtti rekord éppen abból származott, hogy ez nem volt lehetséges.

(Borítókép: Bruzák Noémi / MTI)