Fél évvel meghosszabbítják a vállalkozó orvosok foglalkoztathatóságát a kórházakban

Fél évvel, azaz év végéig meghosszabbítja az Országos Kórházi Főigazgatóság az állami és önkormányzati, valamint a nem állami fenntartású egészségügyi szolgáltatóknál a személyes közreműködői engedélyeket – derül ki a Kunetz Zsombor egészségügyi közgazdász közösségi médiaposztjában közzétett, június 14-i keltezésű hivatalos levélből. A Jenei Zoltán országos kórház-főigazgató által szignózott levél lényegében azt teszi lehetővé, hogy a sürgősségi és aneszteziológiai intenzív ellátásban továbbra is vállalhassanak pluszműszakokat a vállalkozói jogviszonyban foglalkoztatott orvosok és szakdolgozók.

Az egészségügy munkaerőhiánya miatt régóta fennálló rendszert próbálta volna orvosolni az orvosok bérrendezésére is kitérő szolgálati jogviszony törvény, azonban a veszélyhelyzet alatti felmondási tilalmak ellenére is volt elvándorlás külföldre és a magánegészségügy felé is. Épp ezért megmaradt a vállalkozói ügyeletvállalós rendszer is, és a levél alapján úgy tűnik, hogy a legutóbbi járványhullám után május végével feloldott felmondási tilalom, valamint a nyári szabadságolások miatt továbbra is szükség van a munkájukra az ellátás biztosítása érdekében.

A közgazdász által közzétett levelekből egyébként az is kiderül, hogy – oly sok más hazai intézményhez hasonlóan – az esztergomi Vaszary Kolos Kórházban is „technikai okok” miatt szünetel a szülészeti-nőgyógyászati szakrendelés július 4. és 15. között. A betegeket a tatabányai Szent Borbála Kórházba irányították.

Ennél rosszabbul jártak az Orosháza környékén traumatológiai ellátásra szorulók. A Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézetben ugyanis „a hatékonyság növelése érdekében” függesztik fel július 1-jétől átmenetileg az aktív fekvőbeteg-ellátást. A fekvőbeteg-ellátást igénylő traumatológiai műtéti beavatkozásokat Orosháza helyett lakóhelyalapú ellátási kötelezettség alapján Békéscsabán és Gyulán látják el. Gádorosról pedig a szentesi kórházba viszik a betegeket. Ugyanakkor az orosházi kórház sürgősségi osztályán azért működik a traumatológia és a járóbeteg-ellátás is.

(Borítókép: Balogh Zoltán / MTI)