A kormány bejelentése értelmében a lakosságon túl rezsicsökkentett áron kapja az energiát 2022. augusztus 1-jétől az idei év végéig mintegy 100 ezer mikrovállalkozás, továbbá azok, akik jelenleg is az egyetemes szolgáltatás keretében vagy egyetemes szolgáltatási áron vételezték azt. Továbbá az önkormányzati és állami bérlakások, szállóférőhelyek üzemeltetői is, illetve, akik nem lépik túl a villamos energia esetén az évi 4606 kWh, míg a földgáznál évi 1489 m³ felső limitjét. Az utolsó pont értelmében elmondható, hogy körülbelül az átlagosnál egy picit nagyobb családi ház ebbe még belefér, de a felső határ fölött a piaci árak érvényesek a mikrovállalkozások számára is.

Eddig a 670/2021-es kormányrendelet volt érvényben. Így azok a vállalkozások, amelyek csökkentett áron kapták az elektromos áramot, olyan vállalkozások voltak, ahol a dolgozói állomány nem lépte túl a 10 fős határt, vagy 4 milliárd forint alatt maradt az éves nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg.

Ez változik meg péntektől, azaz 2022. július 1-től.

Ezentúl csak a mikrovállalkozásoknak jár a csökkentett áram- és gázár, ahol legfeljebb 10 főt foglalkoztatnak, az árbevételük vagy a mérlegfőösszegük pedig nem haladja meg a 2 millió eurót (nagyjából 800 millió forintot). Illetve azok, akik 2022. június 18-án már egyetemes szolgáltatás keretében kapták a villamos energiát és/vagy a földgázt.

Péntektől így a hatályos jogszabály értelmében csak jóval kevesebb vállalkozás tartozik a kedvezményezettek körébe, hiszen azok a cégek, amelyeknek éves nettó árbevétele 2 millió euró és 4 milliárd forint között van, vagyis ezek többé már nem kedvezményes áron kapják a gázt és az áramot.

Továbbá fontos, hogy ha a szolgáltatási szerződést a vállalkozás nevére kötötték, akkor nincsen kiskapu. Hiszen a szolgáltató bármikor jogosult ellenőrizni a jogosultságot, és akik nem felelnek meg a jogszabály kritériumainak, azokat büntetni fogják. Ha nem nyilatkoznak július 1-jéig a szolgáltató felé, és kiderül, hogy jogtalanul veszik igénybe a hatósági áras áramot vagy gázt, akkor az adott hónapra vonatkozó átlagos piaci ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási egységár ötszörösének megfelelő egységáron számolnak el.

Nagyon fontos jelezni

Akik eddig egyetemes energiában részesültek, de az új szabályok szerint augusztus 1-től arra már nem jogosult vállalkozások vagy jogi személyek, azoknak 2022. július 1-ig nyilatkozniuk kell arról, hogy ők már nem esnek bele a kedvezményezettek körébe.

Ha az érintettek nem nyilatkoznak, akkor 2022. augusztus 1-től az egyetemes szolgáltatótól a felhasznált energiát a tőzsdei ár kétszereséért fogják vételezni. Ez pedig most legalább ötszöröse a rezsiáraknak. Amennyiben viszont megtörténik a nyilatkozat,

úgy 2022. augusztus 1. és december 31. között a rezsicsökkentett árnál magasabbat, de nem az ötszörösét kell megfizetnie.

Katások figyeljenek

Gyakori tévhit, hogy a katás vállalkozók, vagy azok, akik a lakhelyükre jelentik be a vállalkozásukat, a továbbiakban már nem jogosultak csökkentett áron vásárolni az áramot és a gázt. A rezsicsökkentés ugyanis nem a székhelyen múlik, hanem azon, hogy a vállalkozó annak idején magánszemélyként vagy vállalkozásként kötött szerződést a szolgáltatóval. Ha a szolgáltatóval vállalkozóként kötött szerződést egy érintett, aki a lakcímén üzemelteti a cégét, és megfelel a július 1-től támasztott jogszabályi kritériumoknak, akkor továbbra is kedvezményes árat fizethet, és nincs teendője – ahogy azt a Napi.hu összefoglalta.

De ha a vállalkozás mérete vagy a csatlakozási teljesítménye, illetve kapacitása meghaladja a limitet, akkor szükséges a nyilatkozat, hogy ne jöjjön az ötszörös árról a számla. Ahhoz, hogy a vállalkozások „beleférjenek” a rezsicsökkentés feltételeibe, az átlagos háztartási fogyasztás másfél-kétszeresét használhatják fel.