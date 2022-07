Csak hiszi, hogy tudja, kik ezeknek a cégeknek a tulajdonosai

A Starbuckstól az Apple-ig a világ legnagyobb vállalatai közül sok az Egyesült Államokból indult világhódító útjára. Eredetileg kisvállalkozásként, de idővel a saját területükön úttörőkké, piacvezetőkké váltak. A vállalkozások világában viszont semmi nem olyan egyszerű, mint amilyennek látszik. Például az is lehetséges, hogy egy céget ugyan az Egyesült Államokban alapítottak, de ez nem jelenti azt, hogy még évtizedek elteltével is ott hozzák meg a vállalat számára fontos döntéseket. Sok esetben ha a külföldi befektetők nem szereztek volna bennük részesedést, több ilyen vállalkozás mára már meg is szűnt volna. Sok cég viszont még az USA-ban székel, de már rég nem ott gyártat. Cikksorozatunk második része következik.

A Novelodge készített összeállítást azokról az Egyesült Államokban alapított cégekről, amelyekben a legfontosabb döntéseket már nem Amerikában hozzák meg. Rengeteg társaság van, amely már lényegében külföldi kézbe került, mégis amerikainak tekintjük. Vannak olyan vállalatok is, amelyek még az Egyesült Államokban lévő tulajdonosoknak felelnek, de már szinte alig gyártanak ott valamit. Június közepén jelent meg cikksorozatunk első része, és a most következő, második listán is sok olyan híres céget találunk, melyben már például a kínaiak is szereztek részesedést.

A Forbes 1917 szeptemberében mutatta be legelső kiadványát. Idén lesz 105 éves a megbízható magazin, amely konkrét adatokkal alátámasztott, megbízható rangsorokat adott ki a hírességekről és a vállalatokról. A vállalat többségi, 95 százalékos tulajdonosa mára már a hongkongi székhelyű Integrated Whale Media Investments. A Forbes család már csak a cég 5 százalékát birtokolja.

Az amerikai gumiabroncsgyártó vállalatot 1901-ben alapította Harvey Firestone, és úttörő szerepet játszott az autógumik tömeggyártásában. Firestone Henry Ford közeli barátja volt, és végül ő szállította a kerekeket a Ford járműveihez. A cég viszont ma már japán tulajdonban van: 1988-ban eladták a tokiói Bridgestone Corporationnek. A társaság székhelye viszont továbbra is Nashville-ben, Tennessee államban van.

A Snapchat lehet a felelős azért, hogy sokan használják fényképeiken a népszerűnek számító filtereket. Bobby Murphy és Evan Spiegel 2011-ben bocsátotta útjára az alkalmazást, és akkor még fogalmuk sem lehetett arról, hogy mekkora sikerük lesz. A kínai technológiai óriás, a Tencent Holdings 12 százalékos tulajdonrészt szerzett a vállalatban. A Tencent technológiai szakértelmének köszönhetően kifejlesztette Snapchatre a kiterjesztett valóság funkciót.

A Universal Music Group (UMG) a Warner Music Group és a Sony Music mellett a „Big Three” lemeztársaságok egyike, már közel egy évszázada jelen van az iparágban. A társaság legnagyobb tulajdonosa néhány évvel ezelőtt a jelenleg 20 százalékos tulajdonrésszel rendelkező kínai Tencent Holdings vállalat lett.

A Dirt Devil már több mint száz éve gyárt porszívókat. A vállalatot 1905-ben Philip Geier alapította az Ohio állambeli Clevelandben. Egyedülálló ciklonrendszerű porszívókat gyártanak, a vállalat székhelye Észak-Karolinában található, de a cég 2003 óta a kínai Techtronic Industries tulajdonában van. A cég nemcsak a Dirt Devil, hanem a Hoover háztartási gépeket gyártó vállalatot is megvásárolta. Mára már mindketten a TTI Floor Care North America részei, ahogy az Oreck és a Vax márkák is.

A porszívókat gyártó Hoover vállalatot William Henry Hoover 1908-ban alapította, a cég ma már ikonikus márkának számít. A Techtronic Industries 2007-ben 107 millió dollárért vásárolta meg a céget. A vállalat központja továbbra is Észak-Karolinában található, de a döntéseket most már Hongkongban hozzák. Ahogy a Dirt Devil esetében már említettük, a Hoover is a TTI Floor Care North America részét képezi.

A Cleveland Cavaliers kosárlabdacsapat 1970-ben szponzorok segítségével bekerült az NBA-be. Az ezt követő évtizedekben többek között támogatást kapott a Goodyear Tire and Rubber Companytól, 2019-ben pedig elkezdett külföldi befektetőket is szerezni. Egy Jianhua Huang nevű kínai üzletember, aki korábban több sportegyesülettel is kapcsolatba került (például a New York Yankees), 15 százalékos részesedést vásárolt a Cavsban.

Amikor 1894-ben George Robinson, William H. Danforth és William Andrews haszonállatokat kezdtek tartani, megalapították a Purina nevű vállalatot. Akkor még nem is sejtették, hogy ez a lépés később nagyon gazdaggá fogja őket tenni. A svájci Nestlé 2011-ben 10,3 milliárd dollárért vásárolta meg a kisállattermékeiről ismert Purinát.

A borotváról a legtöbb embernek a Gillette jut eszébe. A Gillette borotvapengék egy része az Egyesült Államokban készül, a komplett borotvák, a borotvanyelek, a borotvahabok és borotvagélek azonban Brazíliában, Kínában, Mexikóban és Lengyelországban készülnek. Bostonban van egy gyár, amely a XX. század eleje óta működik. A Gillette 1992-ben a piaci igények kielégítése céljából Sanghajban hozott létre egy gyáregységet, ez már akkor lehetővé tette a vállalat számára, hogy évente egymilliárd borotvát tudjon legyártani. A Gillette anyavállalata jelenleg az amerikai Procter & Gamble.

Ruth Handler 1959-ben az első Barbie elkészítésével útjára indította a híres babamárkát. Annyira sikeres volt, hogy ezek a babák a gyermekek körében még hat évtizeddel később is nagyon népszerűek. Az anyavállalat, a Mattel évekkel ezelőtti jelentése szerint évente 58 millió babát adtak el, ez percenként több mint 100 eladott babát jelent a világon. Az Egyesült Államokban állítólag soha nem gyártottak Barbie-t, az első gyárat 1959-ben nyitották meg Japánban, amikor a felkelő nap országa a második világháborúból lábadozott. Jelenleg négy gyár működik a világon, ezek Japánban, Kínában, Indonéziában és Malajziában találhatók.

