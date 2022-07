A lengyelek meglátták az üzletet a szélenergiában

Mint korábban megírtuk, az országok egyre inkább a hazai energiatermelést és a regionális együttműködéseket helyezik előtérbe, mivel Európa túlságosan kitett az orosz energiahordozóknak. Az offshore szélenergia-áramtermelésben pedig egyre több ország látja meg az üzletet. A balti államok, Svédország, Dánia és Németország mind tovább akarnak terjeszkedni, és 2026 és 2030 között összesen 31 gigawatt offshore szélenergia-termelő kapacitás épülhet ki a Balti-tengeren.

Most Lengyelország is kitűzte a célt, a Balti-tenger térségének legnagyobb offshore szélenergia-áramtermelési kapacitását szeretné létrehozni. 2050-ig annyi szélturbinát akarnak telepíteni, amennyinek az összes kapacitása 28 gigawatt – számolt be a napi.hu a Windeurope.org szakportál alapján.

Ezzel a lépéssel a lengyelek óriási nyereségre tehetnek majd szert.

Emellett a lengyel hajóépítő vállalatok üzlete is fellendülhet, hiszen a tornyok telepítése és üzemeltetése speciális hajókat igényel. Lengyelországnak jelenleg nincsenek offshore szélerőművei, de 2030-ig hat, 2040-ig pedig 11 gigawattnyi kapacitást akarnak telepíteni. Az áramtermelés 2026-ban kezdődhet meg a tornyokban.

Az új hajók építése jelentős befektetést igényel. Ennek megfelelően a kormányoknak kedvező gazdasági környezetet kell kialakítaniuk a szükséges beruházásokhoz.

Mint arról korábban beszámoltunk, a szélenergia alkalmazása a magyar kormány szerint komoly környezetvédelmi kockázatokat hordoz magában, ezért nem számolnak ezzel a klímastratégiában. Az Európai Bizottság szerint elsősorban az élővilágra jelentenek kockázatot a szélerőművek.