A túlélésért küzdenek a falusi kocsmák Csehországban: részben az elöregedő és elnéptelenedő falvak miatt, részben pedig a pandémia alatt megváltozott alkoholfogyasztási szokások és most az elszálló inflációval súlyosbított gazdasági válság miatt. A sörkultúrájáról híres országban legutóbb 16 százalékos inflációt jelentettek, ami már elég ahhoz, hogy a csehek is kezdjék visszafogni a kiadásaikat. A vendéglőkben és az ivókban egyre csökken a forgalom, ez pedig sok helyütt azzal fenyeget, hogy be kell zárni ezeket.

A járvány alatti korlátozások miatt ráadásul a csehek is rászoktak az otthoni ivásra, ezért hiába világelsők az évi 129 literes, egy főre eső sörfogyasztásukkal, szenvednek a vendéglátóhelyek. A Plzeňský Prazdroj – a Pilsner Urquell sörfőzője – adatai szerint a kocsmák mintegy 12 százaléka zárt be az elmúlt három évben az 5000 fő alatti cseh városokban – ez majdnem duplája a nagyobb városokban tapasztaltaknak. Elemzők szerint a gyorsan emelkedő költségek még több hely számára jelenthetnek halálos ítéletet, őszre várják az újabb bezárási hullámot.

A hagyományos cseh kocsmák – különösen a falvakban – sok generáción át voltak az otthonon kívüli közösségi élet színterei. Viszont egyre kevésbé üzemeltethetők gazdaságosan, ennek ellenére a tulajdonosok, amennyire tudják, mégsem hárítják át teljes mértékben a költségemelkedést, nehogy elveszítsék az egyre fogyatkozó vendégkört.

Ezért egyre több kocsmáros keresi meg a Plzeňský Prazdrojt, illetve a cég által indított Village programot pénzügyi támogatásért és tanácsokért. 2017-ben 80 kocsmával kezdték a programot – idézte fel a Reuters –, és mostanra közel 900 helynek, a cseh falusi kocsmák mintegy 10 százalékának segítenek.

Ez a közvetlen pénzügyi támogatástól az olyan jellegű tanácsokig terjed, hogyan lehetne javítani a kocsmák, illetve az étlapok megjelenésén. A program az 5000 főnél kisebb lélekszámú falvakban működő vállalkozásokat célozza meg, ahol a kocsmák gyakran azon kevés hely közé tartoznak, ahol a helyiek szocializálódhatnak – mondta Petra Kubova, a Pilsner szóvivője.

„Minden faluban van egy háromlábú zsámoly: a templom, a focipálya és a kocsma, amely segít a közösség támogatásában. Egy faluban az egyik nélkül egy zsámoly egyik lába hiányzik” – tette hozzá.

(Borítókép: Sört iszik egy vendég a csehországi Blovice közelében lévő Sec faluban 2022. június 28-án. Fotó: David W Cerny / Reuters)