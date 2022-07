A munkaerőhiány miatt tovább nőhet a hazai informatikusok fizetése

Magyarországon azért is várható nagy béremelkedés, mert az informatikai munkaerőpiac egyre inkább globális, az itteni szakemberek a világ más részein is elhelyezkedhetnek.

Várhatóan tovább nő az informatikusok fizetése, mivel nem enyhül a munkaerőhiány az informatikai szektorban – közölte a Bluebird hétfőn az MTI-vel.

A szakember-közvetítéssel is foglalkozó informatikai társaság szerint koronavírus-járvány az IT munkaerőpiacra is hatással van, munkaerőhiány és bérnövekedés figyelhető meg világszerte.

Az Egyesült Királyságban kiemelkedően magasak a bérek: az IT menedzsmentben dolgozók átszámítva akár 7-9 millió forintot, a szoftverfejlesztők mintegy 7 millió forintot is kaphatnak havonta.

Az elektronikus kereskedelemmel foglalkozó óriáscég, az Amazon nemrégiben jelentette be, hogy több mint a kétszeresére emeli az informatikusok bérét a legjobb szakemberek megtalálásának és a meglévő munkatársak megtartása érdekében.

MAGYARORSZÁGON TAVALY EGY SZOFTVERFEJLESZTŐ AKÁR HAVI 2 MILLIÓ FORINTOT IS KERESHETETT, A FIZETÉSÜK 20 SZÁZALÉKKAL NŐTT EGY ÉV ALATT.

Belföldi viszonylatban a kezdőket szintén jól megbecsülik, az elemzésben felsorolt beosztásokhoz bruttó 600-850 ezer forint jár havonta. Az informatikai iparág csaknem 40 munkakört foglal magában, a legnépesebb csoport a szoftverfejlesztőké a Bluebird szerint.