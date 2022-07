Svájc a szomszédos országok kereskedelmi csomópontjain keresztül szerzi be a földgázt, ezért szomszédainak ellátásbeli problémái is érintenék. Az alpesi országban viszonylag alacsony a gázigény, a teljes energiafogyasztásnak körülbelül a 15 százalékát teszi ki. A svájci kormány adatai szerint a gáz mintegy 42 százalékát a háztartások fűtésére fordítják, míg a mennyiség fennmaradó részét az iparban, valamint a szolgáltató- és a közlekedési szektorban használják fel. A gazdaságuk olajból és gázból is importfüggő – írta meg a Reuters.

Ezért senki nem tudja garantálni, hogy mindig lesz elegendő gáz mindenkinek

– mondta Sommaruga vasárnap a SonntagsZeitungnak.

A svájci kormány szerdán a potenciális téli földgázhiány kezelésére vonatkozó terveit ismertette, és az is kiderült, hogy ha más intézkedések nem vezetnének eredményre, akkor a gázellátás arányosítása mellett döntenének.

Az energiaügyi miniszter elmondása szerint ha Svájcban gáz- és villamosenergia-hiány alakulna ki, a rendelkezésre álló mennyiséget először a vállalkozások számára arányosítanák.

Sommaruga szerint „kezdetben például a mozgólépcsőkre vagy a fényreklámokra lesznek korlátozások”, majd azt is hozzátette, hogy a svájci kormány a háztartások fogyasztását csak végső esetben fogja korlátozni.

Svájc arra buzdítja a megyék vagy régiók szerepét betöltő kantonokat, hogy fektessenek többet a biogáz, a nap-, a szél- és a vízenergia-kapacitás bővítésébe.

Az ellátási láncok megszakadása, az éghajlatváltozás és az ukrajnaihoz hasonló konfliktusok miatt a svájci kormány azt is fontolgatja, hogy tovább növeli a sürgősségi célokra fordítható élelmiszer-tartalékai mennyiségét, hogy ezzel elkerülje, hogy az országot a jövőben kávé-, gabona- és cukorhiány sújtsa.

Azt is érdemes tudni, hogy miután Oroszország csökkentette az Északi Áramlat 1 vezetéken keresztül történő gázszállítást, júniusban Németország hozzáfogott a háromszintű vészhelyzeti gázterv második szakaszának kidolgozásához.

(Borítókép: Földgázt tartalmazó tartályok az Erdgas Ostschweiz AG cég egyik tárolójában Svájcban 2022. március 5-én. Fotó: Arnd Wiegmann / File Photo / Reuters)