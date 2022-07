Varga Mihály gyorsan leosztott mindenkit, aki beleszólt a költségvetésbe

Az ellenzék 436 darab módosító javaslatot nyújtott be a jövő évi költségvetéshez. Varga Mihály pénzügyminiszter hétfőn reggel Facebook-oldalán reagált ezekre az indítványokra.

Varga Mihály a közösségi oldalán kifejtette a véleményét a közel 500 darab, az ellenzék által benyújtott költségvetési módosításokról. A pénzügyminiszter szerint „ezek összesen 4600 milliárd forinttal borítanák fel a büdzsét”. Szerinte ez „közel akkora összeg, mint amit családtámogatásokra, a rezsivédelmi és honvédelmi alapra fordítunk összesen a jövő évben”. Összehasonlításként az alábbi példát hozta fel: „Az adóemelési javaslataik 3240 milliárd forinttal emelnék a közterheket. Ezek között szerepel a karbonadó, amely 200 milliárd forintos adóemelést jelentene, illetve a társasági adó növelése is, 2360 milliárd forinttal növelné a vállalkozások terheit.”

Varga Mihály úgy látja, hogy az ellenzék a javaslataik szerint a költségvetési tartalékokat is fel szeretné élni, és „az eredeti, 1230 milliárd forintos tartalék másfélszeresét, 1900 milliárdot költenének el a tartalékok terhére. A jövő évi költségvetés a rezsivédelem és a honvédelem költségvetése”.

A kormány álláspontja továbbra is változatlan

„A célunk az, hogy a háborús válságban is megvédjük az elért eredményeket, megőrizzük a stabilitást. A baloldali javaslatok veszélyeztetnék ezt, és növelnék a költségvetési hiányt és az államadósságot” – számolt be erről Varga Mihály a Facebook-oldalán.

Korábban Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter is hasonlóan fogalmazott ebben a kérdésben, majd múlt héten az előadását úgy folytatta, hogy az emberek, ha a munkahelyüket elvesztik, akkor szembefordulnak a politikával, ami „a politika szempontjából nagyon fontossá vált, és azt kell hogy mondjam, a gazdasági hangulat és a munkaerőpiaci hangulat teljesen együtt mozog. Tehát amikor a gazdasági hangulat elromlik, akkor a munkaerőpiaci hangulat is elromlik. Ez a sokk a munkaerőpiacra is meg fog érkezni. Maximum fél év csúszás lehet a kettő között.”

Nagy Márton a beszédében többször kitért a Magyar Nemzeti Bank héten megjelent inflációs jelentésére, miszerint az eddigieknél magasabb inflációt vár a jegybank, szintén azt jelzi, hogy a külföldi válságok és a nemzetközi recesszió következményei „begyűrűzhetnek” hazánkba, szerinte a „brutális kamatemelés” az infláció miatt indokolt.

Az uniós forrásokat meg kell szerezni. Ezért az EU-forrásokat be kell húzni, és az EU-val meg kell egyezni

– hangsúlyozta a miniszter, és többször kitért arra, hogy a családokat és a munkát meg kell védeni.

