Az autóipari forradalom mindenki életére hatással lesz, ez elkerülhetetlen

Nem kérdés, hogy az autóiparban egy újabb forradalom zajlik le, de hogy ez hogyan fogja érinteni a mindennapokat, azt lapunknak Robert Buttenhauser, az Audi Hungaria motorgyártásért felelős igazgatósági tagja mutatta be. Szerinte az elektromos autóké a jövő, de reagált a globális minimumadóra és arra is, hogy Magyarország valóban csak egy összeszerelő üzem lenne.

Hogyan látja Európában az autóipari szektort? Mire készüljünk, hogyan fog alakulni ez a piac?

Az Európai Unió ezen a héten azt a döntést hozta, hogy 2035-re szűnjön meg a belső égésű motorok forgalomba helyezése, amely kérdéskörről eltérők voltak a vélemények. A végleges döntés az elektromos járműveknek kedvez, valamint a megújuló forrásból származó eFuel üzemanyaggal működő belső égésű motorok használatára is lehetőséget biztosít. Az Audi-konszern már másfél éve kötelezettséget vállalt arra, hogy 2033-ra fokozatosan kivezeti a belső égésű motorok gyártását. Így az Európai Unió stratégiája összecseng vállalatunk stratégiájával.

Németország legutóbb azt mondta, hogy nem szeretnék a 2035-ös céldátumot ebben a formában. De akkor azt leszögezhetjük, hogy ebben az iparágban most érdemi előnyöket lehet szerezni az elektromos átállással?

Elsődlegesen igazat adok önnek abban, hogy nagyon fontos, hogy időben kell lépni. Ennek következtében az iparágon belül is eltérő irányok alakulnak ki a különböző technológiák tekintetében. Úgy tűnik, hogy aki korán lép, most érdemi előnyre tehet szert.

A technológiákat több nézőpontból kell megvizsgálni. Például a tisztán elektromos hajtással működő autókról az az általános vélemény, hogy mivel kibocsájtásmentesek, ezért kímélik a környezetet. Viszont nagyon fontos, hogy az az energia, amellyel a jármű akkumulátorát töltjük, is megújuló energiaforrásokból származzon.

Az autóipar valamiféle forradalom előtt áll, de nem tudni még, hogy ez mikor fog igazán végbemenni. Egyáltalán forradalom előtt állunk?

A belső égésű motorok gyártásának megszüntetése jelenleg olyan változás, aminek – úgy tűnik – nincs alternatívája. Ha azt nézzük, hogy a közlekedésben mit jelent a környezetünk kímélése, akkor egyrészt figyelembe kell vennünk, hogy jelenleg világszerte mintegy 1 milliárd 250 millió jármű közlekedik belső égésű motorral. Ha még azt is figyelembe vesszük, hogy az elektromos autók energiája hány százalékban támaszkodik megújuló forrásokra, akkor összességében azt a következtetést kell levonnunk, hogy komoly erőfeszítéseket igényel még, hogy a közúti közlekedésben csökkentsük a környezetszennyező kibocsátást. Éppen ezért nagyon fontos, hogy megújuló energiaforrásokra támaszkodó alternatívát kínáljunk, és ezt jelen esetben az elektromos üzemű járművek adják.

Magyarországi kontextus

A győri gyár tovább fog bővülni, ahogy azt a múlt héten önök bejelentették. Ezzel kapcsolatban és egyébként is általánosan a magyar kormányt szinte hetente éri az a kritika, hogy Magyarország egy összeszerelő üzem. Miért jó egy államnak, hogy ennyi autógyára van? Mi a pluszhozadéka egy ilyen gyárnak nemzetgazdasági szinten?

Először nézzük meg közelebbről, hogy milyen tevékenységet folytat az Audi Hungaria Magyarországon! Vállalatunk meghatározó tagja a Volkswagen-konszern világszerte működő, mintegy 120 gyártótelephelyből álló termelési hálózatának. Fontos kiemelnem, hogy az Audi Hungaria rendkívül nagy gyártási mélységet fed le, azaz az alkatrészeink egy jelentős részét saját magunk gyártjuk. Vállalatunk azonban nemcsak alkatrészeket gyárt, illetve nemcsak összeszereli az autókat és a motorokat, hanem egy kiterjedt, műszaki fejlesztéssel is rendelkezik. Továbbá a gyártástervezés és az önálló minőségbiztosítás is jelen van nálunk. Ezek a tevékenységek ilyen széles spektrumban csak kevés vállalatnál vannak meg. Tavaly ünnepeltük műszaki fejlesztésünk 20 éves fennállását, míg idén a gyártástervezésünk lett 20 éves.

Így nem tartom helytállónak azt a kijelentést, hogy Magyarországon csak összeszerelő tevékenységet végezünk.

Ezt támasztja alá az is, hogy az Audi Hungaria szakmai kompetenciáinak kiépítése során nagyon szoros együttműködést alakított ki a győri Széchényi István Egyetemmel és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel. Vállalatunk a gyártás mellett számos kompetenciaalapú szolgáltatást is nyújt a Volkswagen-konszern számára például az IT, beszerzés és pénzügy területein.

Még egy megjegyzést engedjen meg nekem: a múlt héten bejelentett új projektünk, a MEB ECO elektromos motorcsalád jövőbeli gyártása is egyre bővülő tevékenységi kört jelent számunkra. A motor gyártásához teljesen új technológiákat fogunk alkalmazni, tehát folyamatosan fejlesztjük, bővítjük kompetenciáinkat.

A magyar kormány vétót emelt a napokban a globális minimumadóra. Ez többek között az önök védelmében volt? Kivonulnának, ha nem lenne ilyen alacsony a társasági adó?

Ezzel kapcsolatosan azt tudom elmondani, hogy a magyar kormány összességében nagyon jó feltételrendszert biztosít a gazdaság szereplőinek. Nem kizárólag a német autógyárak számára, hanem a további szereplők, így például a távol-keleti érdekeltségeknek is.

Összességében kell értékelnünk a gazdasági keretfeltételeket, nem kizárólag az adók mértéke a mérvadó. Leszögezhetjük, hogy Magyarország nagyon jó gazdasági környezetet teremtett az itt működő vállalatoknak.

Az oktatás színvonalának köszönhetően magas képzettségű a munkaerő, motiváltak az emberek. Jól kiépített infrastruktúra áll rendelkezésre, így összességében nagyon jó keretfeltételekkel találkozunk Magyarországon. Véleményem szerint ennek köszönhetően további beruházások fognak érkezni az országba.

Globális ellátás

Kontinensenként eltérnek a fogyasztói igények. Ezt hogyan kezelik, hogyan oldják meg az eltérő felhasználói igények összehangolását?

Alapvetően én is azt mondom, hogy világviszonylatban három meghatározó felvevőpiac van: Európa, Észak-Amerika, illetve Kína. Természetesen rajtuk kívül számos kisebb, egyedi igényekkel rendelkező piac is van, amelyekről nem szabad megfeledkezni. Én úgy látom, hogy a három közül Európa jóval előrébb jár az energetikai fordulatban, a közlekedési szektorban pedig különösen. Ez azt jelenti, hogy az elektromos gépjárművek itt egyre inkább teret fognak nyerni, ami érinti valamennyi járműgyártót.

Az Egyesült Államokban Biden elnök hivatalba lépése óta szintén tapasztalható egy irányváltás a kibocsátáscsökkentés tekintetében, így most ott is egyértelműen érezni a változást. Véleményem szerint ebben egy meghatározó lépés lenne, ha az Amerikában népszerű, nagyobb méretű autók is egyre nagyobb arányban működnének elektromos hajtással.

Az elektromos transzformáció eredményeként azok a termékek, amelyeket nem lehet átállítani az új technológiára, fokozatosan eltűnnek. Az viszont egyértelműen látszik, hogy az elektromos autóknál egy újfajta differenciálódás is tapasztalható most, például erős a térnyerése az elektromos hajtásnak a kisebb városi és a sportautók szegmensében. Összességében azt várhatjuk, hogy a belső égésű motorok szép lassan mindenhol el fognak tűnni.

Az Audi híres arról, hogy költséghatékonyabb az elektromos autók gyártása, mint a belső égésűeknél. Mi lehet ennek az oka?

Jelenleg költséghatékonyság tekintetében még nincs egyensúly a belső égésű motorokkal és az elektromos motorokkal szerelt autók között. Az elektromobilitás elterjedéséhez folyamatos nagyberuházások szükségesek az elektromos motorok és járművek gyártásába. Éppen ezért úgy gondolom, hogy nagyságrendileg 2026–27-re érhetjük el azt, hogy a gyártási költségek azonosak legyenek. Egyrészt a károsanyag-kibocsájtások szigorítása miatt magasabb költséggel tudunk majd gyártani robbanómotorokat, másrészt az emelkedő darabszámok és beruházások miatt költséghatékonyabbá válik az elektromos autók gyártása. Végső soron ekkor a vevők fogják eldönteni, hogy melyik technológiát választják.

Mivel jómagam is már négy éve elektromos járművekkel közlekedem, saját tapasztalatomból is elmondhatom, hogy az elektromos hajtásnak számos előnye van. Nagyon kényelmesen tudunk vele közlekedni, a teljesítményleadása fantasztikus, és vannak olyan kényelmi funkciók, mint az állandóan rendelkezésre álló állófűtés. Ezeket a pozitív hatásokat a vevők is kezdik felismerni és értékelni.

Egy zárókérdést engedjen meg nekem: ha egy, de tényleg csak egy, autót kellene választani, az melyik lenne?

Nem választhatok kettőt?

Nem, arra kérem, tényleg csak egyet válasszon!

Akkor ez lesz a legnehezebb kérdés. Jelenleg egy elektromos Audi e-tron modellt vezetek, amelyet győri motor hajt. Nemrég abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy kipróbálhattam egy Lamborghini Huracant, amelyben a mi győri tízhengeres motorunk van, valamint az autó különböző karosszériaelemeit is Győrben készítjük. Higgye el nekem, az az autó egy remekmű, viszont mindennapi használatra kevésbé alkalmas. Így ha csak egyet választhatok, az Audi e-tront választanám.

(Borítókép: Alkatrészeket szállító robot az Audi Hungaria Zrt. elektromos motorokat gyártó győri üzemében tartott ünnepségen 2018. július 24-én. Fotó: Krizsán Csaba / MTI)