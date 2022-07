Fizetésemelést nem, előrehozott juttatást kaphatnak a vasutasok

Egyre elégedetlenebbek a MÁV-csoport dolgozói amiatt, hogy a növekvő infláció miatt egyre kevesebbet ér a fizetésük. Ezért a Vasutasok Szakszervezete százezer forintot kért a MÁV-csoport minden dolgozójának, de a kormány a háborús környezetre és a nehéz gazdasági helyzetre hivatkozva elutasította az igényüket – írta a Népszava a szakszervezetre hivatkozva.

Annyit sikerült elérniük, hogy a MÁV vezetése a cégnél működő szakszervezetekkel megállapodott arról, hogy az év végén kifizetni tervezett 350 ezer forintos juttatás egy részét, 203 ezer forintot már most megkapják a dolgozók.

Vagy nettó 150 ezer forintot kérnek a számlájukra, vagy pedig SZÉP-kártyára kapnak 203 ezer forintot.

A szakszervezet bízik abban is, hogy sikerül megállapodniuk arról is a cégvezetéssel, hogy

a mintegy 2 ezer betöltetlen álláshelyre félretett pénzből lesz annyi bérmaradvány, hogy átlagosan további 150 ezer forint körüli összeget megkapjanak év végén a ténylegesen munkát végzők.

Arról, kik és mikor, milyen formában kaphatják meg ezt az összeget, később születhet megállapodás a cégvezetéssel – mondta a lapnak Meleg János, a VSZ elnöke. Közölte azt is, hogy a bérmegállapodás módosítása mellett kötöttek egy foglalkoztatáspolitikai szerződést is, amelynek értelmében egészségmegőrző szűrőprogramokat, a bajbajutottak segélyezését is támogatja a vállalat, valamint kiterjesztik a MÁV-évek és a MÁV-esély programokat is a vállalatcsoport minden tagjára, így a MÁV-Start, a Volánbusz és a HÉV munkatársai is kaphatnak ilyen segítséget.