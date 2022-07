A Magyar Nemzeti Bank csütörtökön 7,75 százalékról 200 bázisponttal 9,75 százalékra emelte az egyhetes betéti kamatot. Azt is bejelentették, hogy jövő kedden a jegybanki alapkamatot is megemelik, így néhány nap eltéréssel a két kamatláb újra egy szintre emelkedik. A Kormányinfón pedig Gulyás Gergely fogalmazta meg, hogy az Európai Bizottság álláspontját a magyar kormány négy kérdésben is elfogadja, ezzel pedig talán az EU-s forrásokról szóló megállapodás is hamarabb megszülethet. A forint a hírek együttes hatására az euróhoz, az amerikai dollárhoz és a svájci frankhoz képest is erősödésnek indult.