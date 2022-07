Tőzsdenyitás előtt még 408 forint volt a forint-euró árfolyama, köszönhetően annak, hogy a szerdai zuhanás – még a február óta rögzített árfolyamú ukrán hrivnyához képest is gyengült a magyar fizetőeszköz – után Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke szóbeli intervencióval nyugtatta a piacokat. Ez annyiban eredményes volt, hogy míg napközben már a 416 forintot is átlépte az árfolyam, az visszakorrigált egészen 408 forintig. A napközben szintén többször újabb mélypontot elérő dollár-forint árfolyam visszatért a 400,5 forintos szintre, míg a tegnap már 420 forint fölé is benéző svájci frank 413 forintig korrigált vissza.

Az egyik legfőbb kérdés, hogy az egyhetes betéti tender eredményhirdetésére beígért irányadó kamatemelés mennyire nyugtatja majd meg a befektetőket.

Ugyan a múlt héten a hitelesség erősítése érdekében a jegybank végre egy szintre hozta az alapkamatot és az irányadó egyhetes betéti kamatot, azonban ez mindössze két napig tudta megállítani a forint leértékelődését.

A héten a kedvezőtlen nemzetközi tőke- és devizapiaci hangulat, illetve Joe Biden amerikai elnök kínai vámok felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentése, ami lényegében paritásközelbe, azaz egy szintre hozta az euró-dollár árfolyamot, eladáshullámot okozott a feltörekvő piaci devizák esetében.

A forint pedig a régiós devizákkal ellentétben különösen sérülékenynek tűnt a külső befektetők szemében.

Részben azért, mert a kormány és az Európai Unió közti ellentétek miatt még mindig nincs megállapodás sem az operatív programokról, sem a helyreállítási alap pénzeiről, részben, mert a választási kiköltekezés után megszorításokat és kapitalista szemmel nem piacbarát különadókat vetett ki a kabinet a költségvetés stabilizálása érdekében.

