Megint hullámvasúton a forint

Cikkünk folyamatosan frissül!

A Magyar Nemzeti Bank alelnöke, Virág Barnabás a forint erőteljes gyengülését látva szerdán bejelentette, hogy a jegybank csütörtökön megemeli az egyhetes betéti kamatot. A befektetők a rendkívüli bejelentés miatt jelentős kamatemelési elvárásokkal vágtak neki a csütörtöki napnak.

A jegybank végül 200 bázisponttal emelte meg a jelenleg irányadó kamatnak számító egyhetes betéti rátát. Az erről szóló döntés után a forint árfolyama még vad fel-le csapkodásba kezdett, de amikor az MNB azt is közzétette, hogy jövő kedden a jegybanki alapkamatot is meg fogják emelni, azzal csillapodott a befektetők körében tapasztalható feszültség, és a forint is elkezdett erősödni.

Ezt követően jött a Kormányinfó, ahol Gulyás Gergely azzal javította a hangulatot, hogy a kormány kész elfogadni az Európai Bizottság négy javaslatát is, ami elősegítheti az Európai Unió által visszatartott forrásokkal kapcsolatos jövőbeli megegyezést. Csütörtökön Orbán Viktor is megerősítette a Kormányinfón elhangzottakat. Ez új erőt adott a forintnak, ami a csütörtöki nap végéig kitartott, a mélypontokról három-négy százalékkal erősödött a főbb devizákkal szemben.

Ezek együttesen már elegendők voltak ahhoz, hogy a gazdaság sérülékenységei ellenére ismét ideig-óráig magához térjen a forint a főbb devizákkal szemben is: csütörtökön napközben jelentősen erősödött az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben is.

Csütörtökön éjjel alig változott a helyzet, pénteken reggel a csütörtöki erősödéssel elért szinten stagnált a forint árfolyama.

Közép-európai idő szerint pénteken 11:16-kor 405,966 forint volt az euró árfolyama, ehhez képest csütörtökön este 21:37-kor még 402,714 forinton állt.

Közép-európai idő szerint pénteken 11:41-kor 402,16 forint volt az amerikai dollár árfolyama, csütörtökön este 21:38-kor viszont még 396,303 forinton állt.

Közép-európai idő szerint pénteken 11:41-kor 411,289 forint volt a svájci frank árfolyama, csütörtökön este 21:38-kor viszont még 406,769 forinton állt.

A forint pénteki gyengülése az egyre erősebb amerikai dollárnak is köszönhető, hiszen a zöldhasú már majdnem annyiba kerül, mint az euró. A közös euróövezeti fizetőeszköz közép-európai idő szerint 11:42-kor már csak 1,185 százalékkal erősebb az amerikai fizetőeszköznél.

Az utóbbi egy évben óriásit menetelt az amerikai dollár az euróval szemben, és ez a magyar fizetőeszközre is kifejezetten rosszul hatott. Az amerikai zöldhasú az euróhoz képest egyetlen év leforgása alatt 15,6 százalékot erősödött. Közép-európai idő szerint 11:23-kor a közös euróövezeti fizetőeszköznél körülbelül 1,1 százalékkal volt erősebb.

A forint árfolyama szerdán történelmi mélypontot ért el a főbb devizákkal szemben. Ezért a Magyar Nemzeti Bank (MNB) csütörtökön szokatlanul nagy mértékben emelte meg az egyhetes betéti kamatot, majd bejelentette, hogy a jegybanki alapkamatot már jövő kedden ugyanerre a szintre igazíthatja. Gulyás Gergely nyilatkozata, miszerint az Európai Bizottság javaslatai közül négyet is megfogad a magyar kormány, biztató jel lehet az európai uniós forrásokkal kapcsolatos tárgyalások jövőbeli pozitív lezárásához.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)