Az Egyesült Államokon múlik a világ sorsa

Az Egyesült Államok elnöke, Joe Biden nemsokára csökkentheti bizonyos, Kínából érkező importtermékek vámtarifáit. Habár ez az amerikaiak körében népszerűtlen intézkedésnek tűnik, az elnöknek ez lehet az egyetlen aduásza ahhoz, hogy a fogyasztói árakat mérsékelni lehessen. De a vámok csökkentésével csak korlátozott eredmény érhető el. Az is fontos, hogy a kínaiak a zéró-Covid zárlatot feloldották, és amennyiben az amerikai elnök úgy dönt, akkor a vámok mérséklése most akár az ellátási láncok egy részét is helyreállíthatja.