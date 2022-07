Holoda Attila: A gyenge forintról a gazdaságunk tehet

Az energetikai szakértő szerint a forintgyengülés oka csak részben vezethető vissza az importált energiára. Különösen fontos lenne az orosz gázfüggőség csökkentése, de komoly akadályai vannak a hazai termelés felfuttatásának is.

A csütörtökön tartott kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a forintárfolyam drámai gyengülését az energiaárak emelkedésével magyarázta. A miniszter szerint most elsősorban a gázárak miatt gyengül az euró a dollárhoz képest, és ezért gyengül végül a forint is.

Holoda Attila energetikai szakértő ezt az ATV-n, az Egyenes Beszéd péntek esti adásában úgy kommentálta, hogy nyilván minden globális terméknek van hatása az árfolyamokra, ami inflációt is gerjeszt, de most a forintnak elsősorban a gazdasági teljesítmény a problémája.

Mi lesz a Mátrai Erőművel?

Az energetikai szakértő úgy fogalmazott a Mátrai Erőmű átalakításáról, hogy az Európai Unióban új trend lett, hogy az energiaéhséget úgy elégítik ki, hogy visszakapcsolják a szénerőműveket – ahogy azt korábban mi is megírtuk. Így ha Európában gázhiány van, akkor szükséges az ilyen blokkok visszakapcsolása.

Holoda Attila kiemelte, hogy a gázturbinás erőműveket viszonylag rövid idő alatt meg lehet építeni. A Mátrai Erőmű gázüzeművé alakításáról megjegyezte, hogy bár a villamosenergetikai rendszerhez maga a létesítmény hozzá van kapcsolva, a földgázszállítási útvonalakat ki kell oda alakítani. De ez önmagában nem változtat az orosz energiafüggőségünkön, hiszen maga a felhasznált gáz továbbra is jórészt az oroszoktól jönne.

A kormány diverzifikálná az ellátásunkat

Gulyás Gergely most csütörtökön arról számolt be, hogy elfogadták, hogy Magyarországnak az uniós források jelentős részét a lehető legnagyobb energiafüggetlenség elérésére fordítsák. Magyarország azt is megvizsgálja, hogy miként csökkenthető az energiafüggőség. Ennek részeként növelik a hazai gázkitermelést (1,5 milliárd köbméterről kétmilliárd köbméterre).

Holoda Attila ezt úgy értékelte, hogy a makói árok kitermelésének a beindítása nem pénz, hanem technológiai kérdés. Hiszen ezt a kitermelést nem olyan egyszerű kivitelezni a körülmények miatt: a közép-kelet-európai gázkitermelésben nem annyira adottak technológiai adottságok, mint más térségekben.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy tudomása szerint az orosz gázvásárlási szerződések a tudomása szerint 4,5 milliárd köbméterről szólnak. Magyarországnak pedig 10 milliárd köbméter az éves szükséglete. A maradékot pedig az MVM, illetve további hazai cégek szerzik be a piacról. Az energetikai szakértő szerint ezek a vásárlások nemcsak azt jelentik, hogy addig szerezzük be a földgázmennyiséget, amíg a tárolói kapacitások vannak, hanem az import folyamatosan zajlik.

A szakértő a jelenlegi töltöttségi szintet pedig kielégítőnek találta. Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk,

6,33 MILLIÁRD KÖBMÉTERNYI HAZAI TÁROLÓI KAPACITÁSBÓL 36,27 SZÁZALÉKOT MÁR FELTÖLTÖTTEK.

Június végén már 2,3 milliárd köbméter földgáz állt rendelkezésre a földalatti gáztárolókban. Az egyetemes szolgáltatónak, az MVM Next Zrt.-nek a következő, 2022–2023-as téli időszakra október 1-ig 1,87 milliárd köbméter földgázt kell betárolnia, és a versenypiaci felhasználók ellátása érdekében a földgázkereskedők is megkezdték és folyamatosan töltik a tárolók kereskedelmi készleteit.

Ismeretes, hogy Orbán Viktor februári moszkvai látogatása során beszélt arról, hogy Magyarország szeretné még egymilliárd köbméterrel megemelni a szerződés keretében szállítandó gáz mennyiségét, Vlagyimir Putyin pedig nyitottnak mutatkozott a felvetésre. Februárban még arról volt szó, hogy egyeztetések zajlanak a szerződés kibővítéséről, azonban a háború kitörése óta a kormány részéről nem volt bejelentés a tárgyalások aktuális állásáról, a magyar többletvásárlási szándék fenntartásáról vagy elvetéséről.

Energetikai függetlenség

A kormány kezdeményezi Paks I. üzemidejének meghosszabbítását, erről Gulyás Gergely tájékoztatta a sajtó munkatársait a héten. Ezt Holoda Attila természetesnek találta, viszont úgy fogalmazott, hogy „érdekes, hogy a kormány megváltoztatta az álláspontját".

Az energetikai szakértő a műsor végén felhívta a figyelmet az energiahatékonyság fontosságára. Szerinte ez a leggyorsabb és legolcsóbb módja annak, hogy a most kialakult energetikai válságot meg tudjuk oldani. Ahogy azt korábban már megírtuk, most Holoda Attila is kiemelte, szerinte komoly potenciál van a geotermikus energiában az energiaellátásunk biztosításának lehetséges opciójaként.

Szerinte egyértelmű, hogy az Európai Uniótól kapott pénzek az energiaellátásunk diverzifikálására is rendelkezésre állnak.

