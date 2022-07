Putyin katasztrofális következményekkel fenyeget

Vlagyimir Putyin orosz elnök katasztrofális következményekkel fenyegette meg a világ energiapiacait, ha a nyugati hatalmak további szankciókat vezetnek be Moszkva ellen. Eközben a G7-tagok azt próbálják megvitatni, hogyan lehetne további korlátozásokat bevezetni Oroszország olajbevételeire.

Az orosz elnök nyilatkozatában elismerte, hogy a szankciók kétségtelenül ártanak az orosz gazdaságnak, de úgy fogalmazott, hogy a nyugati hatalmak még nagyobb kárt okoznak saját maguknak. Beszédében külön kitért a növekvő európai inflációra és a megélhetési válságra:

Mindez ismét azt mutatja, hogy az Oroszországgal szembeni szankciók végül sokkal nagyobb kárt okoznak azoknak az országoknak, amelyek bevezetik őket

– mondta Putyin a kormány tagjainak egy pénteki televíziós beszédében. Az orosz elnök úgy folytatta, hogy „a szankciók további alkalmazása még súlyosabb következményekhez, sőt túlzás nélkül katasztrofális következményekhez vezethet a globális energiapiacon”.

Vlagyimir Putyin nyilatkozata további aggodalomra adhat okot, és megpróbálhatja megzavarni Európa energiaellátását, vagy Oroszország végleg elzárhatja az Északi Áramlatot, ha a G7-tagok továbblépnek a büntetőintézkedésekkel.

Kongatják a vészharangokat

Az olajipar attól tart, hogy Oroszország megtorlásként csökkenti az olajexportot, ha a G7-ek további szankciókat vezetnek be. A JPMorgan elemzői arra figyelmeztettek, hogy az olajárak akár 380 dollárra is emelkedhetnek hordónként, ha Moszkva „a nyugatiaknak okozott fájdalom” érdekében csökkenti az exportot – írja a Financial Times.



Az európai tisztviselők korábban azzal vádolták Oroszországot, hogy fegyverként használja a gázexportot, miután a múlt hónapban jelentősen csökkentette a Németországba irányuló Északi Áramlat 1 gázvezeték kapacitását. A Nemzetközi Energiaügynökség figyelmeztette Európát, hogy készüljön fel az orosz gázszállítások teljes leállítására.

A gáz ára az elmúlt három hétben csaknem megduplázódott. Pénteken az Uniper, Németország legnagyobb oroszgáz-vásárlója több milliárd eurós mentőcsomagot kért Berlintől, és figyelmeztetett mindenkit, hogy Európa legnagyobb gazdaságának ellátása veszélyben van.

Az Egyesült Királyságban közölték a családokkal, hogy fel kell készülniük az energiaszámlák további emelkedésére, mivel a háztartási villamos energia és gáz árplafonja az előrejelzések szerint átlagos háztartások esetében évi 3400 fontra (1,6 millió forintra) emelkedik, ez a 2020-as szint háromszorosa.

Oroszországtól ez nem állna távol

Moszkva már jelezte, hajlandó olyan lépéseket tenni, amelyek megzavarhatják az olajellátást. Ezen a héten egy orosz bíróság 30 napra leállította az olajexport rakodását egy fekete-tengeri kikötőben, amely a kazahsztáni export kulcsfontosságú pontja. Putyin szerint a nyugati országok megpróbálják meggyőzni a nemzetközi energiatermelői piac többi szereplőjét, hogy növeljék termelésüket az árak alacsonyan tartása érdekében. Az orosz elnök erre úgy reagált, hogy

az energiapiac nem tűri az ilyen felhajtást.

Joe Biden amerikai elnök a jövő héten Szaúd-Arábiába utazik, ahol a térség biztonságáról szóló szélesebb körű megbeszélések részeként várhatóan az öböl menti országok olajkitermelésének növelésére irányuló kérések is terítékre kerülnek.

Putyin beszédében az állította, hogy az Oroszország ellenségei által megkísérelt „gazdasági villámháború nyilvánvalóan kudarcot vallott”, de elismerte, hogy a szankciók sújtják a gazdaságot. Ahogy arról mi is beszámoltunk, az orosz elnök elmondta, hogy az orosz olajtermelés a szankciók ellenére idén nőtt, az év eleje óta 3,5 százalékkal emelkedett, míg a gáztermelés 2 százalékkal csökkent.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin. Fotó: Kay Nietfeld / picture alliance / Getty Images)