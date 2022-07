Az Északi Áramlat 1 gázvezetéken évente 55 milliárd köbméter gázt szállít Oroszország Németországba, a Balti-tengeren keresztül. A tervezett karbantartás július 11-től július 21-ig tart. A vezeték üzemeltetője megerősítette, hogy a leállás a tervezett időpontban, közép-európai idő szerint 6 órakor kezdődött. Néhány órán belül a szállítási mennyiség pedig nullára fog csökkeni.

A múlt hónapban Oroszország a gázvezeték teljes kapacitásának 40 százalékára csökkentette az áramlást, arra hivatkozva, hogy a német Siemens Energy által Kanadában karbantartott berendezések késedelmesen érkeztek vissza. Kanada a hétvégén közölte, hogy visszaküldi a megjavított turbinát. Németország a hétvégén üdvözölte ezt a döntését, Ukrajna pedig „mélységesen csalódott” volt, és sürgette Kanadát, hogy vonja vissza a lépését.

Európa attól retteg, hogy Oroszország meghosszabbíthatja a tervezett karbantartást, hogy tovább korlátozza az európai gázellátást. Ez óriási károkkal járna, hiszen nem tudnák feltölteni a téli hónapokra a tárolókat.

Ez tovább fokozná az Európát uraló energiaválságot.

Robert Habeck német gazdasági miniszter kijelentette, hogy az országnak szembe kell néznie azzal a lehetőséggel, hogy Oroszország a tervezett karbantartási időszakon túl is felfüggeszti az Északi Áramlaton történő gázszállítást: „Az eddigi tapasztalatok alapján most nem lenne nagyon meglepő, ha valami apró, technikai részletet találnának, és akkor azt mondhatnák (az oroszok – szerk.), hogy most már nem tudjuk visszakapcsolni.”

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője elutasította azokat az állításokat, amelyek szerint Oroszország politikai nyomásgyakorlásra használná az olaj- és gázszállítást. Hozzátette, hogy a karbantartási leállás rendszeres, ütemezett esemény, és senki nem „talál ki” semmilyen javítást. Oroszország korábban több olyan európai ország gázszállításait is leállította, amelyek nem tettek eleget a rubelben való fizetésre vonatkozó követelésének.

Mindenkinek fájna

A korábbi években az Északi Áramlat 1 éves karbantartási időszaka körülbelül 10-12 napig tartott, és időben befejeződött. A gáz teljes leállása valószínűtlen, a Gazprom nem irányította át az áramlást más vezetékeken keresztül, ami azt jelzi, hogy a gázáramlás hosszan tartó csökkenése várható – vélik a Goldman Sachs elemzői a Reuters összefoglalója alapján.

Az európai referenciaértéknek számító holland gáz nagykereskedelmi ára tavaly július óta több mint 400 százalékkal emelkedett. Az Északi Áramlaton keresztül történő szállítás leállítása Oroszországnak és Nyugat-Európának egyaránt ártana. A Magyarországra történő gázszállítás zavartalan, az adatok nyilvánosan ellenőrizhetők.

Németország nagyon izgul

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Berlin előtt izgalmas hetek állnak, hiszen július 11-én tíznapos karbantartás miatt leáll az Európába irányuló orosz gáz egyik legfontosabb vezetéke, az Északi Áramlat. A helyzet élességét jól mutatja, hogy Németország és szövetségesei arra készülnek, hogy Oroszország végleg elzárja a gázvezetéket.

Ha esetleg úgy alakul, hogy Oroszország nem indítja újra a karbantartást követően az Északi Áramlatot, akkor Olaf Scholz kormányának nagyon nagy problémával kell farkasszemet néznie. Valószínűleg soha nem látott intézkedéseket kell bevezetniük, és teljesen térdre kényszerülhet Európa gazdasági motorja. Ennek szinte biztosan és azonnal az lenne a következménye, hogy mély recesszióba kerülne Németország, ami az egész kontinensre kihatna.

„Hogy aggódunk? Igen, nagyon aggódunk” – mondta Christian Kullmann, az Evonik Industries AG német vegyipari óriásvállalat vezérigazgatója. Ez nem is csoda, hiszen Németország gázellátásának több mint egyharmada Oroszországtól függ, és rövid távon nincs alternatíva. A nemzetközi szakértők szerint a Kreml számára a mostani karbantartás lehetőséget ad arra, hogy a szankciók és az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás miatt kárt okozzon Németországnak és így Európának is.

(Borítókép: Jens Büttner / picture alliance / Getty Images)