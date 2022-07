Kérik a légitársaságokat, hogy ne áruljanak több jegyet

A Heathrow repülőtér felszólította a légitársaságokat, hogy ne áruljanak több nyári jegyet, mivel az Egyesült Királyság legnagyobb repülőtere nem tudja kiszolgálni az összes nyaralni vágyó utast.

Emiatt a repülőtér korlátozásokat vezetett be a nyári csúcsidőszak kellős közepén, és naponta maximum százezer ember indulhat onnan útnak, amely négyezerrel kevesebb a tervezettnél. Ez a korlátozás szeptember 11-ig van érvényben. Az elmúlt hetekben rengeteg brit utazó az utolsó pillanatban szembesült csak a járattörlésekkel – számolt be a BBC.

Becslésünk szerint a napi induló utasok maximális száma, amelyet a légitársaságok, a földi kiszolgálószemélyzet és a repülőtér együttesen ki tudnak szolgálni ezen a nyáron, nem több mint százezer fő

– nyilatkozta John Holland-Kaye, a Heathrow repülőtér vezérigazgatója.

John Holland-Kaye az utasokhoz intézett, kedden ismertetett nyílt levelében azt írta, az elmúlt hetekben, amikor a Heathrow-ról induló utasok száma rendszeresen meghaladta a napi százezret, voltak olyan időszakok, amikor a szolgáltatás színvonala elfogadhatatlan szintre süllyedt: hosszú sorok alakultak ki, a segítséget igénylő utasokat csak késedelmesen szolgálták ki, csomagok maradtak le járatokról vagy csak későbbi járatokkal érkeztek meg, alacsony szintű volt a menetrendi pontosság, valamint sok az utolsó pillanatban bejelentett járattörlés.

Mint arról korábban beszámoltunk, Londonban akkora a munkaerőhiány, hogy a British Airwaysnek 650 járatot kellett törölnie Gatwickről és Heathrow-ról, ami 105 ezer utast érint ebben a hónapban, így folytatódik a repülőtéri káosz. A Heathrow reptéren pedig már olyan nagy a baj, hogy egyik nap a KLM pilótái pakolták ki a csomagokat a gépből.

A reptéri fennakadások egész Európában megnehezítik az utasok életét, ugyanis sok helyen sztrájkolnak a légitársaságok, máshol műszaki problémák lépnek fel, és a földi kiszolgálószemélyzet hiányával is küszködnek. Nemrég a Budapest Airport is közölte közösségi oldalán, hogy globális technikai probléma miatt az utasfelvétel jelentősen lelassult Budapesten is más repülőterekhez hasonlóan.

A repülőterek és a légitársaságok – amelyek a koronavírusjárvány idején munkahelyeket szüntettek meg – nehezen tudtak személyzetet toborozni, az utazni vágyók száma viszont folyamatosan nő.