Bár viszonylag nyugodtan indította a napot a forint, miután a pénzpiac előre beárazta a még a múlt héten előre bejelentett 200 bázispontos jegybanki alapkamat emelést, mégis sikerült napközben 414,66-ig gyengülnie az euróhoz képest, és egy új dollár-forint mélypontot is beállítani nap közben 414,5 forint fölött.

Az MNB alelnökének kamatdöntést követő háttérbeszélgetésén elhangzott, hogy a további, szigorú és erőteljes kamatemelés várható az infláció megfékezése, az inflációs várakozások lehorgonyzása, és a másodkörös inflációs hatások – azaz a forintárfolyam gyengülése miatt egyre nagyobb importált infláció – mérséklése érdekében.

Ezt értékelte a piac is, és mérsékelt erősödésnek indult a forint. Ezt a kedvező trendet aztán nemzetközi hatások is erősítették, miután a paritásközeli állapotról erősödött az euró a dollárhoz képest. Így este fél hétkor az euró árfolyama 405,72 forintnál járt, ami a reggeli tőzsdenyitáskori érték alatt volt, amjd este nyolcra kismértékben meghaladta azt, és 407,2 forintot kellett adni egy euróért.

A dollár-forint árfolyama is komoly utat járt be napon belül: a reggeli nyitóár 405,4 forint volt, ami napközben előbb 414,5 forinttal csúcsot döntött, de volt 402 forint közelében is. Este nyolcra 404,8 forintnál járt ismét.

A svájci frank a reggeli 412,28 forintról napközben intenzív gyengülés után benézett 421 forint fölé, de volt 409,9 forintig erősödés is, majd délután ismét gyengülni kezdett. Este nyolckor visszatért 411,9 forint fölé.

