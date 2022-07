Nélkülözés vagy adósság? Nehéz döntéseket hoz magával a tél

A britek azt tervezik, hogy „meleg helyiségeket” alakítanak ki a lakosok számára, ahová télen mehetnek, ha nem engedhetik meg maguknak a fűtést az egyre magasabb energiaszámlák miatt. Hasonló helyeket alakítanak ki Németországban is, miközben más intézkedéseket is kilátásba helyeztek az energiafelhasználás csökkentése érdekében.

Folyamatban van az ingyenes, nyilvános „meleg helyiségek” létrehozása Nagy-Britanniában az energiaárak robbanásszerű növekedése miatt. Marvin Rees, Bristol polgármestere azt válaszolta: „teljesen igaz”, hogy idén szükség lesz ezekre a helyiségekre.

A közösségi oldalakon a Gateshead Council egyik levelét osztották meg, amelyben a helyi partnereket arra kérték, hogy segítsenek létrehozni egy Warm Spaces programot. A levél szerint a megélhetési válság „példátlan nyomást gyakorol a már eleve szegénységben élő emberekre”, és ezrek lesznek kénytelenek „nehéz döntéseket” hozni télen, többek között arról, hogy megengedhetik-e maguknak otthonaik fűtését.

A tanács közölte, hogy 500 font (240 ezer forint) támogatást nyújt azoknak a szervezeteknek, amelyek a programban meleg helyeket tudnak biztosítani. Eközben egy lancashire-i tanácsos közölte, hogy a meleg terek ötletét „már megvitatták”, de a döntést nem részletezte.

Becslések szerint milliók vannak elmaradva a számlák befizetésével, amit súlyosbítanak a magasra szökő energiaszámlák. A jótékonysági szervezetek emellett figyelmeztettek arra is, hogy az alacsony jövedelmű családok már most is kénytelenek választani, hogy elmaradnak-e a számlákkal, nélkülözik-e az alapvető dolgokat, vagy adósságot vállalnak – írja az Independent.

Németország is meghúzza a nadrágszíjat

Németországban hasonló intézkedéseket terveznek bevezetni. A Bild szerint a tél miatt még most, nyár közepén elkezdik a melegedőhelyek kialakítását, mert ha Vlagyimir Putyin beváltja a fenyegetését, és leállítja a gázszállításokat, akkor nemcsak az energiaköltségek fognak tovább emelkedni, hanem az ellátás is veszélybe kerül.

A fenyegetés miatt egyre több városban alakítanak válságstábokat, és dolgoznak ki vészhelyzeti terveket. Ludwigshafen még olyan csarnokok felállítását is tervezi, ahol azok a polgárok, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy fűtsék a lakásaikat, felmelegedhetnek.

Jelenleg minden vészforgatókönyvre felkészülünk

– mondta Jutta Steinruck polgármester.

A Friedrich-Ebert-Halle arénában hoznának létre egy ilyen központot, amely korábban sporteseményeknek, kiállításoknak és koncerteknek adott otthont, és már a koronavírus-járvány idején is oltóközpontként használták. Neustadt, Frankenthal és Landau is úgynevezett „hőszigeteket” tervez létrehozni.

A karácsonyi vásár sem lesz a megszokott

Emellett pedig egyéb energiatakarékossági terveket is kilátásba helyeztek, mint például a középületek vagy közlekedési lámpák világításának kikapcsolása éjszakára.

„A rövid távú energiatakarékosság és a gázhiányos helyzetre való reagálás” érdekében a düsseldorfi gazdasági és klímavédelmi minisztérium például ősszel és télen kevesebbet akar fűteni. A légkondicionáló rendszerek nyáron nem hűthetnek annyit, mint általában, és a szóvivő szerint csökkenteni kell „a meleg víz elérhetőségét a konyhákban és a fürdőszobákban”.

Rendsburg energiatakarékossági okokból lemondott az idei karácsonyi vásárra tervezett jégpályáról. Egy szóvivő pénteken azt mondta, hogy a hűtőegységek sok áramot fogyasztanak. Az előre jelzett gázhiányt tekintve ez nem lenne jó döntés – mondta. Hozzátéve, hogy a gázt sok esetben villamosenergia-termelésre is használják.

(Borítókép: Fernando Gutierrez-Juarez / picture alliance via Getty Images)